المدارس توجه طلبة الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة التقدم للامتحانات

وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، والأوراق المطلوبة مع الاستمارة، مشددة على أهمية انتهاء الطلاب من تسليم الاستمارات والأوراق حتى يتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة فى المدارس قبل إرسال الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة، مؤكدة أنه يتم مراجعة الاستمارات من قبل الكنترولات وتصنيفها حسب الشعب واللغة الأجنبية الثانية وحصر أعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات.





وأوضحت وزارة

التربية والتعليم

والتعليم الفنى، أن الطالب يسلم الاستمارة والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات وتتضمن الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط (حوالة بريدية باسم الإدارة العامة للامتحانات بـ20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.





وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة



