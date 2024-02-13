مستشار الأمن القومى العراقى: لا نشكل خطراً ننأى بأنفسنا عن أى صراع

MENAFN - Youm7) أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى، الثلاثاء، أن بلاده لا تشكل خطراً على أي بلد، وأنها تريد أن تنأى بنفسها عن أي صراع.

وقال المسئول العراقي -في كلمة عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الدولي لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والمنعقد في نيويورك حسبما ذكرت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - إن تبنى العراق مشروع إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب، يأتي إيمانا وحرصاً منه على إحلال السلام والتعايش السلمي على المستوى العالمي والإقليمي".

وأضاف "العراق لايشكل خطراً على أي بلد وهو بذات الوقت يريد أن ينأى بنفسه عن أي صراع، وعلى الجميع المساعدة في هذا التوجه".

وحول تطورات الأوضاع في غزة، أكد الأعرجي موقف بلاده الثابت مما يحدث في غزة من عمليات القتل والإبادة للأطفال والنساء والأبرياء العزل، وضرورة أن يوقف المجتمع الدولي هذه المجازز وإلا فلا أمن ولا استقرار من دون إنصاف الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة ذات السيادة.