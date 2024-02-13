الإمارات وألبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Youm7) بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إمكانيات توسيع قاعدة مصالح البلدين المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما خاصة تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
كما تناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات وأهميتها في إثراء الحوار العالمي حول حكومات المستقبل بما يعزز العمل الحكومي لمصلحة التنمية في العالم أجمع.
MENAFN13022024000132011024ID1107849215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.