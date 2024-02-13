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الإمارات وألبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2/13/2024 11:35:14 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إمكانيات توسيع قاعدة مصالح البلدين المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما خاصة تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما تناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات وأهميتها في إثراء الحوار العالمي حول حكومات المستقبل بما يعزز العمل الحكومي لمصلحة التنمية في العالم أجمع.







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