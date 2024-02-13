العاهل الأردنى: استمرار الحرب على غزة يقوّض فرص إحياء عملية السلام

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن استمرار الحرب على غزة يقوّض فرص إحياء عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى فى واشنطن، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.



وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحث الإدارة الأمريكية على الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الطبية لقطاع غزة بشكل كاف ومستدام.

وجدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، الثلاثاء، رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.

وحذر من توسع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

ومن المقرر أن يجري الملك عبدالله الثاني، لقاء في واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس.