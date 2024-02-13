مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة الأوضاع فى اليمن

MENAFN - Youm7) يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، الأربعاء اجتماعا مغلقا حول تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى متابعة رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتحدث خلال الاجتماع المغلق حول تطورات الأوضاع في اليمن، هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن وايدام وسمو مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، حيث سيتركز الاجتماع على جهود الهيئات الأممية في تثبيت اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن وذلك على ضوء رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة اليمني التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل بيرى.

وبالإضافة إلى ذلك يتابع مجلس الأمن الدولي رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وهو البند الذي قرر المجلس في الأسبوع الماضي جعله بندا مستداما على خارطة أعماله يوميا.

كما سيواصل مجلس الأمن نقاشاته على المستوى الثنائي لمسودة قرار تقدم به مندوب الجزائر في المجلس حول الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة.

ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة نتائج وتوصيات وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان.