مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة الأوضاع فى اليمن

(MENAFN
- Youm7) يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، الأربعاء اجتماعا مغلقا حول تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى متابعة رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتحدث خلال الاجتماع المغلق حول تطورات الأوضاع في اليمن، هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن وايدام وسمو مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، حيث سيتركز الاجتماع على جهود الهيئات الأممية في تثبيت اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن وذلك على ضوء رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة اليمني التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل بيرى.
وبالإضافة إلى ذلك يتابع مجلس الأمن الدولي رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وهو البند الذي قرر المجلس في الأسبوع الماضي جعله بندا مستداما على خارطة أعماله يوميا.
كما سيواصل مجلس الأمن نقاشاته على المستوى الثنائي لمسودة قرار تقدم به مندوب الجزائر في المجلس حول الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة.
ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة نتائج وتوصيات وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان.
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