مجلس الأمن يؤجل اجتماعا حول الصومال كان مقررا الجمعة إلى الإثنين المقبل

MENAFN - Youm7) أجل مجلس الأمن الدولي اجتماعا تشاوريا حول الوضع في جمهورية الصومال حتى الإثنين القادم بدلاً من الجمعة القادم 16 فبراير، وجاء تأجيل عقد الاجتماع بناءً على طلب تقدمت به المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن التي تضم الجزائر وموزمبيق وسيراليوم بالإضافة إلى جمهورية جويانا.

وقالت مصادر في مجلس الأمن، الثلاثاء، إن الموافقة على التأجيل قد تمت انتظارا للأخذ بعين الاعتبار ما ستسفر عنه قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و18 من الشهر الجاري من مخرجات تتعلق بالوضع في الصومال.

وتقرر أن تلتقي لجنة متابعة أنشطة تنظيم "الشباب" الصومالي يوم الجمعة القادم، وهو التنظيم المصنف بأنه تنظيم إرهابي مسلح بموجب قرار الأمم المتحدة 2713 الذي قضى كذلك بتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تحركات التنظيم وعقد اجتماعات غير رسمية ذات طابع تشاوري لها.

وعلى صعيد متصل بمكافحة الإرهاب المسلح، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسات استماع لمناقشة التهديدات الاستراتيجية لتنظيم "داعش"، وذلك على ضوء تقرير رفعه للمجلس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنوكوف، وهو التقرير الذي شاركت في إعداده مديرة الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نتاليا جيرمان، وكذلك مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود ومنظماتها جورين ستوك.