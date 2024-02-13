Wednesday, 14 February 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يؤجل اجتماعا حول الصومال كان مقررا الجمعة إلى الإثنين المقبل

2/13/2024 11:35:14 PM
(MENAFN- Youm7) أجل مجلس الأمن الدولي اجتماعا تشاوريا حول الوضع في جمهورية الصومال حتى الإثنين القادم بدلاً من الجمعة القادم 16 فبراير، وجاء تأجيل عقد الاجتماع بناءً على طلب تقدمت به المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن التي تضم الجزائر وموزمبيق وسيراليوم بالإضافة إلى جمهورية جويانا.

وقالت مصادر في مجلس الأمن، الثلاثاء، إن الموافقة على التأجيل قد تمت انتظارا للأخذ بعين الاعتبار ما ستسفر عنه قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و18 من الشهر الجاري من مخرجات تتعلق بالوضع في الصومال.

وتقرر أن تلتقي لجنة متابعة أنشطة تنظيم "الشباب" الصومالي يوم الجمعة القادم، وهو التنظيم المصنف بأنه تنظيم إرهابي مسلح بموجب قرار الأمم المتحدة 2713 الذي قضى كذلك بتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تحركات التنظيم وعقد اجتماعات غير رسمية ذات طابع تشاوري لها.

وعلى صعيد متصل بمكافحة الإرهاب المسلح، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسات استماع لمناقشة التهديدات الاستراتيجية لتنظيم "داعش"، وذلك على ضوء تقرير رفعه للمجلس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنوكوف، وهو التقرير الذي شاركت في إعداده مديرة الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نتاليا جيرمان، وكذلك مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود ومنظماتها جورين ستوك.







MENAFN13022024000132011024ID1107849212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث