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تعرف على أهم توصيات الزراعة لمزارعى القطن خلال شهر فبراير

2/13/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي:

1 – حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.


2 – إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.

3 – تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها.

4- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصي بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.

5 – ينصح بالتبكير في الزراعة على أن تكون في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.







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