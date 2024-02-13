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وزارة التعليم توجه برصد مستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ للعمل على تحسينها

2/13/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة رصد مستوى القرائة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس المصرية ومن ثم العمل على تحسينها من خلال التصور المقترح في ضوء بعض الاتجاهات المعاصرة وحتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس بالصفوف الأولى من تحسين مستوى اللغة المقروءة والكتابة لدى التلاميذ، مشددة على أن القراءة والكتابة هى الأساس فى التعلم بجانب المهارات المرتبطة بالمنهج الدراسى للطالب حسب الصف الدراسى.



وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:





ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.














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