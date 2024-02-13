وزارة التعليم توجه برصد مستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ للعمل على تحسينها

(MENAFN
- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة رصد مستوى القرائة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس المصرية ومن ثم العمل على تحسينها من خلال التصور المقترح في ضوء بعض الاتجاهات المعاصرة وحتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس بالصفوف الأولى من تحسين مستوى اللغة المقروءة والكتابة لدى التلاميذ، مشددة على أن القراءة والكتابة هى الأساس فى التعلم بجانب المهارات المرتبطة بالمنهج الدراسى للطالب حسب الصف الدراسى.
وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:
ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.
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