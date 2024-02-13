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معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بالجيزة بإخراج شريك

2/13/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل كثير من أصحاب المحال في محافظة الجيزة عن المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك، حيث تقدم مراكز الخدمات الحكومية التكنولوجية أغلب الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتنجزها في أسرع وقت وبصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.

تتيح المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة، بشرط تقديم طالب الخدمة بالمركز التكنولوجي في الحي أو المركز التابع له المحل الأوراق والمستندات التالية:

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك( والأصل للاطلاع.

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات، والأصل للاطلاع.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.

-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد، والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة تقع في كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.







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