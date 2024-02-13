الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددًا التزامه بتوسيع التعاون الأمنى مع أرمينيا

MENAFN - Youm7) أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الثلاثاء، مجددًا التزام بروكسل بتوسيع التعاون مع أرمينيا في مجال الأمن والدفاع.

وقال بوريل - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، عقب نتائج الجلسة الخامسة لمجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي-: "لقد أظهرت مناقشات اليوم بوضوح أن علاقاتنا تتطور في اتجاه إيجابي، لقد تناولنا جميع جوانب علاقتنا في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة".. بحسب ما أورده مراسل وكالة أنباء "أرمنبريس" في بروكسل.

وأضاف: "ندرك أننا لا نزال بحاجة إلى العمل لتحقيق كامل إمكانات هذا الاتفاق. ولقد قررنا بدء أجندة جديدة لشراكة طموحة للغاية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا".

يُذكر أن وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، الإثنين، أن وزير الخارجية سيتوجه في زيارة عمل إلى بروكسل للمشاركة في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي