الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددًا التزامه بتوسيع التعاون الأمنى مع أرمينيا

(MENAFN
- Youm7) أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الثلاثاء، مجددًا التزام بروكسل بتوسيع التعاون مع أرمينيا في مجال الأمن والدفاع.
وقال بوريل - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، عقب نتائج الجلسة الخامسة لمجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي-: "لقد أظهرت مناقشات اليوم بوضوح أن علاقاتنا تتطور في اتجاه إيجابي، لقد تناولنا جميع جوانب علاقتنا في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة".. بحسب ما أورده مراسل وكالة أنباء "أرمنبريس" في بروكسل.
وأضاف: "ندرك أننا لا نزال بحاجة إلى العمل لتحقيق كامل إمكانات هذا الاتفاق. ولقد قررنا بدء أجندة جديدة لشراكة طموحة للغاية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا".
يُذكر أن وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، الإثنين، أن وزير الخارجية سيتوجه في زيارة عمل إلى بروكسل للمشاركة في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي
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