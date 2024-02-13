بلينكن يتصل بالأمريكى ويلان المدان بتهمة التجسس فى روسيا

MENAFN - Youm7) أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل هاتفيا بالمواطن الأمريكي بول ويلان المحكوم عليه بالسجن في روسيا بتهمة التجسس، وأكد له أن واشنطن تعمل على الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن بلينكن "أكد لبول ويلان أننا معه ولم ننسه وسنواصل العمل على الإفراج عنه".

وأشار إلى أن هذا كان ثالث اتصال من هذا القبيل.

وأكد ميلر أن الإفراج عن ويلان من "الأولويات العليا" ليس فقط بالنسبة لبلينكن، بل وللرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا.

يذكر أن الأمريكي بول ويلان حكم عليه بالسجن 16 عاما في روسيا في عام 2020 بتهمة التجسس. وتعتبره الخارجية الأمريكية "شخصا محتجزا بشكل غير قانوني"، وتبذل جهودا من أجل

الإفراج عنه وعن الأمريكي الآخر

إيفان غيرشكوفيتش المحكوم عليه بالسجن بتهمة التجسس أيضا.