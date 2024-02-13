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مقابلة كارلسون مع الرئيس بوتين تحقق أكثر من 200 مليون مشاهدة على منصة X

2/13/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Youm7) وصل عدد مشاهدات المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكى تاكر كارلسون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على منصة "إكس" إلى 200 مليون مشاهدة منذ بثها في 9 فبراير.

في حين تجاوز عدد إعادة النشر الـ308 آلاف، بينما أبدى بالفعل أكثر من مليون شخص
إعجابهم بالمقابلة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حصد فيديو المقابلة أكثر من 16.2 مليون مشاهدة.

وفي وقت سابق ذكرت
رئيسة تحرير شبكة RT مارجريتا سيمونيان، أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المنصات، وبجميع لغات العالم.

وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان
عن
المقابلة.







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