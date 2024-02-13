مقابلة كارلسون مع الرئيس بوتين تحقق أكثر من 200 مليون مشاهدة على منصة X

(MENAFN
- Youm7) وصل عدد مشاهدات المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكى تاكر كارلسون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على منصة "إكس" إلى 200 مليون مشاهدة منذ بثها في 9 فبراير.
في حين تجاوز عدد إعادة النشر الـ308 آلاف، بينما أبدى بالفعل أكثر من مليون شخص
إعجابهم بالمقابلة.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حصد فيديو المقابلة أكثر من 16.2 مليون مشاهدة.
وفي وقت سابق ذكرت
رئيسة تحرير شبكة RT مارجريتا سيمونيان، أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المنصات، وبجميع لغات العالم.
وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.
وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان
عن
المقابلة.
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