سفيرة واشنطن لدى الناتو: لا أتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة المقبلة

MENAFN - Youm7) قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" جوليان سميث، الثلاثاء إنها لا تتوقّع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمّة المقبلة التي ستعقد في يوليو المقبل.

وأضافت سميث في إفادة صحفية بأنها تعتقد بأن القمة التي ستعقد هذا العام في واشنطن ستعطي "مؤشرا يدل على أن التحالف يواصل التقارب مع أوكرانيا وعلى أننا نتّخذ خطوات ملموسة لكي نشكل جسرا بين الوضعية التي نحن فيها حاليا والعضوية الكاملة".

وتابعت: "الولايات المتحدة تبذل جهدها لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين على إجراء الإصلاحات اللازمة في بلدهم من أجل المضي قدما نحو التكامل الأوروبي-الأطلسي".

وأردفت: "لا يزال تركيزنا منصبا في المقام الأول على دعم كييف في المعركة الحالية وضمان قدرتها على الانتصار في ساحة المعركة".

وجدّدت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" العام الماضي التشديد على موقفها الثابت والذي تؤكد فيه أن كييف ستصبح يوما ما عضوا في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، من دون تحديد إطار زمني.

ونفت الخارجية الأمريكية في وقت سابق صحة التقارير الإعلامية حولة

محاولة واشنطن المزعومة لتأخير انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقدمت أوكرانيا طلبا للحصول على عضوية الناتو في سبتمبر 2022. وخلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو 2023 أكد الحلف على قبول أوكرانيا بعد أن يتم تنفيذ "كافة الشروط المطلوبة".