لافروف: نعتزم استضافة اجتماع فلسطيني آخر حول تسوية الصراع بالشرق الأوسط

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم عقد اجتماع فلسطيني آخر حول تسوية الصراع في الشرق الأوسط في وقت قريب.

وقال لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي للحوار، "نأمل مع رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نومكين وزملائه في عقد اجتماع فلسطيني آخر في المستقبل القريب بدعم من الفلسطينيين أنفسهم وأصدقائهم العرب"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما ِأشار إلى أنه كان ينبغي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ فترة طويلة، لكن الولايات المتحدة منعت صدور قرار بشأن وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح: "بالتأكيد، نحن ننطلق من فرضية أنه كان من الضروري وقف هذا الصراع منذ انطلاقه.. ففي 15 أكتوبر الماضي، وبعد أسبوع من هجوم حماس، اقترحنا في مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وأكد أنه تم عرقلة ذلك القرار من قبل الأمريكيين، مُشيرا إلى أن "الإمارات العربية المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن حاولوا الترويج لقرار مماثل، لكنه لم ينجح.. ولم يكن من الممكن سوى الموافقة على نص أجوف يدعو إلى تلك الهدنة الإنسانية ذاتها".

وخلص كبير الدبلوماسيين الروس إلى القول إنه "من المحزن أن مجلس الأمن تحدث بشأن هذه القضية بشكل أضعف بكثير من الجمعية العامة التي وافقت على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار".. كما لفت إلى رؤية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن إسرائيل يجب أن يكون لديها مستوى من السيطرة على قطاع غزة.

وأضاف: "أننا نسمع الآن الوصفة التي تطرحها الولايات المتحدة لحل الوضع بالتعاون في المقام الأول مع شركائها في المملكة المتحدة".. مُشددا على أن "هذه الوصفة لا تتصور التوجه نحو إقامة دولة فلسطينية، بل وضع غزة تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية".

وأوضح لافروف، خلال حديثه عن المبادرات والأهداف التي أعلنتها القيادة الإسرائيلية لحل الوضع، أن هذه الأهداف "لا تزال تختلف جوهريا عن المتطلبات المنصوص عليها في قرارات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والتي يتقاسمها العالم أجمع فعليا والتي ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".

ومضى لافروف قائلا إن روسيا لا ترى أي آفاق فورية للتوصل إلى تسوية بشأن الوضع في قطاع غزة بالنظر إلى الموقف الإسرائيلي، مضيفا "بالنظر إلى الموقف المتشدد للقيادة الإسرائيلية تجاه مواصلة عملياتها العسكرية في غزة وتوسيعها الآن لتشمل رفح، فإننا لا نرى أي احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في القطاع".. وأضاف "ومع ذلك، من الضروري توفير الظروف لتسوية مستدامة وموثوقة مع السعي إلى وقف إطلاق النار".

وتابع لافروف أن روسيا لفتت الانتباه في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية إلى مبادرتها القائمة منذ فترة طويلة لإجراء مشاورات مع دول المنطقة "لتنسيق توجهاتها الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وقال "بعد ذلك نقترح عقد اجتماع فلسطيني مشترك بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية القيادية لرأب الصدع الداخلي".

يُذكر أن لافروف التقى خلال زيارته إلى نيويورك أواخر يناير الماضي، بمبعوثي الأمم المتحدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث المشاورات المحتملة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في موسكو.

ومن ناحية أخرى، أكد لافروف، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي، إن روسيا تواصل العمل مع الدول العربية لإعادة بناء سوريا وسط إعادة قبول الجمهورية في الجامعة العربية.

وقال "لقد ذكرت بالفعل الصيغة التي تساعد على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، والتي تشمل سوريا وتركيا وروسيا وإيران. نحن بالتأكيد نعمل مع الدول العربية، لتشجيع مشاركتها الأكثر نشاطا في إعادة إعمار الجمهورية العربية السورية".

وأكد الوزير أن منصة أستانا بشأن التسوية في سوريا مستمرة في العمل، قائلا "في أواخر يناير، عُقد الاجتماع الحادي والعشرون في أستانا. وتم تأكيد الإجراءات المشتركة لثلاثي أستانا - روسيا وإيران وتركيا، بمساعدة دول مراقبة، بما في ذلك العراق ولبنان والأردن. ونحن نقدر بشدة الدعم الذي قدمناه. وأضاف الوزير أن هذا الإشراف يوفر لجهودنا المشتركة".