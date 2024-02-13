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مودرن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً بالمحلة استعداداً لمواجهة البلدية

2/13/2024 11:35:03 PM
(MENAFN- Youm7) يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى مودرن فيوتشر ، معسكراً مغلقاً بمدينة المحلة، وذلك استعداداً لمواجهة فريق البلدية في مواجهة الجولة 12 من عمر مسابقة دوري nile.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة في تمام الرابعة عصر الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يستضيفه ستاد غزل المحلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر لقاء واحد وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

وتمثل مواجهة بلدية المحلة، الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية لفيوتشر، حيث تولى تامر مصطفى مسؤولية تدريب الفريق مؤخراً خلفاً لحسام حسن الذي رحل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني.







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