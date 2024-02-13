منتخب الشاطئية يختتم تدريباته لمواجهة الإمارات فى ضربة بداية كأس العالم

(MENAFN
- Youm7) يختتم اليوم الأربعاء، منتخب مصر للكرة الشاطئية ، تدريباته استعدادا لمواجهة الإمارات، في الخامسة والنصف مساء غدا الخميس، في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي يشارك فيها الفراعنة للمرة الأولى في تاريخهم.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.
وخاض المنتخب مباراة ودية قبل أيام مع منتخب إسبانيا، تعادل فيها إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جرت فى ختام استعدادات الفراعنة لكأس العالم بالإمارات، كما خاض الفراعنة قبلهم معسكرا في عمات تخلله بعض الوديات.
وأعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير الجاري.
وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.
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