منتخب الشاطئية يختتم تدريباته لمواجهة الإمارات فى ضربة بداية كأس العالم

MENAFN - Youm7) يختتم اليوم الأربعاء، منتخب مصر للكرة الشاطئية ، تدريباته استعدادا لمواجهة الإمارات، في الخامسة والنصف مساء غدا الخميس، في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي يشارك فيها الفراعنة للمرة الأولى في تاريخهم.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.

وخاض المنتخب مباراة ودية قبل أيام مع منتخب إسبانيا، تعادل فيها إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جرت فى ختام استعدادات الفراعنة لكأس العالم بالإمارات، كما خاض الفراعنة قبلهم معسكرا في عمات تخلله بعض الوديات.

وأعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.















