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الاتحاد السكندرى يستدرج الطلائع المنتشى على ستاد الإسكندرية بالدوري اليوم

2/13/2024 11:35:02 PM
(MENAFN- Youm7) يستدرج الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



وحقق زعيم الثغر الفوز على الداخلية بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما حقق الطلائع الفوز على زد اف سى بهدف دون رد في أخر ظهور.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، في المقابل يحتل الطلائع المركز الخامس برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.



وطالب طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبيه بتحقيق الفوز على الطلائع لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد الخروج من كأس الرابطة.



فيما يدخل الطلائع مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائى كأس الرابطة ويسعى عبد الحميد بسيونى لمواصلة الانتصارات بالدوري لإقتحام المربع الذهبى.

ويغيب عن الطلائع أمام الاتحاد السكندري كل من حسام دقدوق وحسن مجدى وعمر السعيد وأحمد الشيخ ومحمد سمير بسبب الإصابة.












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