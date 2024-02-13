بعثة الأهلى تطير اليوم إلى الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري الأبطال

MENAFN - Youm7) تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثالثة من عصر اليوم ،الأربعاء، إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وتستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة تنقلها إلى العاصمة الجزائرية، ومن ثم التحرك إلى فندق الإقامة للمبيت به قبل خوض المران الأخير غدا ومن ثم خوض المباراة المقرر لها التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر قبل السفر بساعات والأقرب للسفر هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس ومروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد ومحمود كهربا وأنتوني موديست ومحمود كهربا وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة.فيما يغيب كلا من عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد الأفريقي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي وكريستو للإصابة ، فيما مازال موقف الثنائي بيرسي تاو وديانج مُعلق بسبب الإصابة أيضاً.

وكان مجلس الأهلي قد قرر تكليف محمد الجارحي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.