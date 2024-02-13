الجزائر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 2 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة الذي يشارك ممثلا للجزائر في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) حول "تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وقال شرفة في بيان نقلته وزارة الفلاحة الجزائرية إن "الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر المعرضين لقصف مكثف وتدمير تلقائي لكل المنشآت الحيوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي قضى على الأخضر واليابس متسببا في أزمة غذائية خانقة وتردي للوضع البيئي في المنطقة يشكل أبرز مثال عن عدم مراعاة الاحتلال لأبسط الضوابط الأخلاقية وعدم اكتراثها بالأطر الدولية الإنسانية والبيئية والقواعد الدولية الملزمة".
وأضاف أنه "بالرغم من فداحة هذا المشهد المروع يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة وبدل العمل على وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل وما يترتب عنه من أضرار جسيمة على الإنسان والطبيعة والبيئة على حد سواء تتعرض أهم وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية لحملة تشويه ممنهجة هدفها ضرب مصداقيتها وتجفيف منابع التمويل الموجه للاستجابة لأبسط احتياجات السكان".
وأكد أن الجزائر بصفتها عضوا في المجتمع الدولي "على استعداد تام للمساهمة في الجهود الجماعية لحماية السلام والأمن ورفع التحديات المترابطة لتغير المناخ والأمن الغذائي والنزاعات مما يتطلب التزاما ثابتا وعملا متضافرا من جميع الدول".
وأشار شرفة إلى أن "تحقيق الأمن الغذائي في العالم مرتبط بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير".
وأضاف أن "الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بأن أنجع الحلول لمحاربة تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار في مختلف ربوع العالم ترتبط بمدى تقيدنا المسؤول باحترام القانون الدولي والالتزام بمقتضياته دون تمييز أو ازدواجية في المعايير".
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا أكثر 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
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