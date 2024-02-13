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الجزائر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 2 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة الذي يشارك ممثلا للجزائر في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) حول "تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وقال شرفة في بيان نقلته وزارة الفلاحة الجزائرية إن "الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر المعرضين لقصف مكثف وتدمير تلقائي لكل المنشآت الحيوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي قضى على الأخضر واليابس متسببا في أزمة غذائية خانقة وتردي للوضع البيئي في المنطقة يشكل أبرز مثال عن عدم مراعاة الاحتلال لأبسط الضوابط الأخلاقية وعدم اكتراثها بالأطر الدولية الإنسانية والبيئية والقواعد الدولية الملزمة".
وأضاف أنه "بالرغم من فداحة هذا المشهد المروع يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة وبدل العمل على وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل وما يترتب عنه من أضرار جسيمة على الإنسان والطبيعة والبيئة على حد سواء تتعرض أهم وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية لحملة تشويه ممنهجة هدفها ضرب مصداقيتها وتجفيف منابع التمويل الموجه للاستجابة لأبسط احتياجات السكان".
وأكد أن الجزائر بصفتها عضوا في المجتمع الدولي "على استعداد تام للمساهمة في الجهود الجماعية لحماية السلام والأمن ورفع التحديات المترابطة لتغير المناخ والأمن الغذائي والنزاعات مما يتطلب التزاما ثابتا وعملا متضافرا من جميع الدول".
وأشار شرفة إلى أن "تحقيق الأمن الغذائي في العالم مرتبط بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير".
وأضاف أن "الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بأن أنجع الحلول لمحاربة تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار في مختلف ربوع العالم ترتبط بمدى تقيدنا المسؤول باحترام القانون الدولي والالتزام بمقتضياته دون تمييز أو ازدواجية في المعايير".
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا أكثر 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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