الأمم المتحدة: العمليات العسكرية في (رفح) قد تقود إلى مذبحة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 13 – 2 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من عمليات عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة (رفح) بجنوب قطاع غزة قائلة إن هذه العمليات قد "تؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة بجنوب القطاع الفلسطيني المكتظة بما يزيد على مليون نازح كما أن قد تقضي على عمليات الدعم الإنساني.
يأتي هذا التحذير وسط تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة لتطاول مدينة (رفح) المحاذية للحدود المصرية في (سيناء) حيث يتكدس اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف انسانية صعبة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في بيان صادر من جنيف إن "العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة. وقد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها".
وأضاف أن رفح المكتظة بأكثر من مليون شخص أي ما يزيد على نصف سكان غزة يواجهون اليوم الموت دون مأوى لهم ولا طعام ولا أمن ولا رعاية صحية.
وأوضح غريفيث أن أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بغزة قد استشهدوا وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في عدوان لم يسبق له مثيل من حيث النطاق والشدة والوحشية.
وأشار إلى أن الوضع ازداد سوءا بسبب انهيار النظام والقانون وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وكذا بسبب استهداف العاملين في المجال الإنساني واحتجازهم تحت تهديد السلاح والاعتداء عليهم وقتلهم.
وطالب غريفيث بإنهاء الحرب مؤكدا على موقف المجتمع الدولي الذي حذر من التدخل البري حسب قوله مشيرا الى أن الكيان المحتل يتجاهل تماما هذه النداءات.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا أكثر 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
أ م خ / م م ج
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