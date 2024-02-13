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الأمم المتحدة: العمليات العسكرية في (رفح) قد تقود إلى مذبحة

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 13 – 2 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من عمليات عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة (رفح) بجنوب قطاع غزة قائلة إن هذه العمليات قد "تؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة بجنوب القطاع الفلسطيني المكتظة بما يزيد على مليون نازح كما أن قد تقضي على عمليات الدعم الإنساني.
يأتي هذا التحذير وسط تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة لتطاول مدينة (رفح) المحاذية للحدود المصرية في (سيناء) حيث يتكدس اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف انسانية صعبة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في بيان صادر من جنيف إن "العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة. وقد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها".
وأضاف أن رفح المكتظة بأكثر من مليون شخص أي ما يزيد على نصف سكان غزة يواجهون اليوم الموت دون مأوى لهم ولا طعام ولا أمن ولا رعاية صحية.
وأوضح غريفيث أن أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بغزة قد استشهدوا وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في عدوان لم يسبق له مثيل من حيث النطاق والشدة والوحشية.
وأشار إلى أن الوضع ازداد سوءا بسبب انهيار النظام والقانون وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وكذا بسبب استهداف العاملين في المجال الإنساني واحتجازهم تحت تهديد السلاح والاعتداء عليهم وقتلهم.
وطالب غريفيث بإنهاء الحرب مؤكدا على موقف المجتمع الدولي الذي حذر من التدخل البري حسب قوله مشيرا الى أن الكيان المحتل يتجاهل تماما هذه النداءات.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا أكثر 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

أ م خ / م م ج




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