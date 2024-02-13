الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي (ناتو)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض "لقد ارتفعت المخاطر (على الأمن القومي الأمريكي) خلال الأيام الأخيرة لأن الرئيس السابق (دونالد ترامب) أرسل إشارة خطيرة وصادمة إلى العالم".
وأضاف بايدن "قبل بضعة أيام فقط وجه ترامب دعوة لبوتين لغزو بعض حلفائنا في (ناتو) وقال إذا لم ينفق أحد الحلفاء ما يكفي من المال على الدفاع فإنه سيشجع روسيا على القيام بكل ما تريد".
وتأتي هذه الكلمة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت الماضي خلال تجمع انتخابي في سياق حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة قال فيها إنه "سيترك روسيا تفعل ما يحلو لها" في تعاملها مع الدول التي لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه (ناتو) وأن الولايات المتحدة لن توفر الحماية لتلك الدول.
وانتقد ترامب في تصريحاته عدم وفاء مجموعة من دول الحلف بجميع الالتزامات المالية المطلوبة والتي تصل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (النهاية)
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