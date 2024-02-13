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الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي (ناتو)

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض "لقد ارتفعت المخاطر (على الأمن القومي الأمريكي) خلال الأيام الأخيرة لأن الرئيس السابق (دونالد ترامب) أرسل إشارة خطيرة وصادمة إلى العالم".
وأضاف بايدن "قبل بضعة أيام فقط وجه ترامب دعوة لبوتين لغزو بعض حلفائنا في (ناتو) وقال إذا لم ينفق أحد الحلفاء ما يكفي من المال على الدفاع فإنه سيشجع روسيا على القيام بكل ما تريد".
وتأتي هذه الكلمة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت الماضي خلال تجمع انتخابي في سياق حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة قال فيها إنه "سيترك روسيا تفعل ما يحلو لها" في تعاملها مع الدول التي لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه (ناتو) وأن الولايات المتحدة لن توفر الحماية لتلك الدول.
وانتقد ترامب في تصريحاته عدم وفاء مجموعة من دول الحلف بجميع الالتزامات المالية المطلوبة والتي تصل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع




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