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العاهل الأردني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) –- أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناولت سبل تسريع تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن العاهل الأردني وبلينكن ناقشا في اجتماعهما اليوم "سبل التوصل إلى حل دائم للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للفسطينيين والإسرائيليين على حد سواء" موضحا أن "بلينكن أكد خلال اللقاء التزام بلاده باقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".
وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أعرب عن امتنانه للشراكة طويلة الأمد بين البلدين مع حلول الذكرى ال75 للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والأردن.
وأشار إلى أن بلينكن أكد أهمية هذه الشراكة باعتبارها "ركيزة للاستقرار" في المنطقة وشدد على التزام واشنطن بالعمل مع شركائنا الأردنيين لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وشكر وزير الخارجية الامريكي حسب البيان الملك عبدالله الثاني على جهود الأردن المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وناقشا سبل تسريع تدفق المساعدات الإضافية إلى غزة عبر الأردن.
وقال البيان إن بلينكن أكد كذلك على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف في القدس مشيدا بالدور الخاص للاردن في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
وكان العاهل الأردني قد حذر في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من وقوع "كارثة إنسانية" أخرى جراء أي هجوم إسرائيلي على مدينة (رفح) مؤكدا الحاجة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتكثيف المساعدات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين. (النهاية)

أ م م / م م ج




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