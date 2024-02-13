العاهل الأردني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) –- أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناولت سبل تسريع تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن العاهل الأردني وبلينكن ناقشا في اجتماعهما اليوم "سبل التوصل إلى حل دائم للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للفسطينيين والإسرائيليين على حد سواء" موضحا أن "بلينكن أكد خلال اللقاء التزام بلاده باقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".
وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أعرب عن امتنانه للشراكة طويلة الأمد بين البلدين مع حلول الذكرى ال75 للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والأردن.
وأشار إلى أن بلينكن أكد أهمية هذه الشراكة باعتبارها "ركيزة للاستقرار" في المنطقة وشدد على التزام واشنطن بالعمل مع شركائنا الأردنيين لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وشكر وزير الخارجية الامريكي حسب البيان الملك عبدالله الثاني على جهود الأردن المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وناقشا سبل تسريع تدفق المساعدات الإضافية إلى غزة عبر الأردن.
وقال البيان إن بلينكن أكد كذلك على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف في القدس مشيدا بالدور الخاص للاردن في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
وكان العاهل الأردني قد حذر في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من وقوع "كارثة إنسانية" أخرى جراء أي هجوم إسرائيلي على مدينة (رفح) مؤكدا الحاجة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتكثيف المساعدات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين. (النهاية)
أ م م / م م ج
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