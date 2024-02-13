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مصر.. مقتل 15 وإصابة 7 في حادث سير بالاسكندرية

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 2 (كونا) -- لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب سبعة آخرون في حادث سير نتيجة تصادم بين عدة سيارات عدة قرب مدينة الاسكندرية الساحلية شمال مصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أن مديرية أمن الاسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث في منطقة (العامرية) بالطريق الصحراوي (مصر - اسكندرية) إثر تصادم عدد من السيارات ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة سبعة آخرين.
وأضافت أنه فور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفين والمصابين الى أحد المستشفيات بالمنطقة.
وأوضحت أن إدارة المرور قامت بازالة آثار الحادث وتسيير حركة مرور السيارات فيما تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية والعرض على النيابة العامة للتحقيق. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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