مصر.. مقتل 15 وإصابة 7 في حادث سير بالاسكندرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 2 (كونا) -- لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب سبعة آخرون في حادث سير نتيجة تصادم بين عدة سيارات عدة قرب مدينة الاسكندرية الساحلية شمال مصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أن مديرية أمن الاسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث في منطقة (العامرية) بالطريق الصحراوي (مصر - اسكندرية) إثر تصادم عدد من السيارات ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة سبعة آخرين.
وأضافت أنه فور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفين والمصابين الى أحد المستشفيات بالمنطقة.
وأوضحت أن إدارة المرور قامت بازالة آثار الحادث وتسيير حركة مرور السيارات فيما تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية والعرض على النيابة العامة للتحقيق. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN13022024000071011013ID1107849192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.