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مؤشر (داو جونز) الأمريكي يتجه لتسجيل مستوياته الأدنى منذ 11 شهرا

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- تسارع هبوط مؤشر (داو جونز) الصناعي اليوم الثلاثاء مع تراجع الأسهم الأمريكية وسط عمليات بيع واسعة النطاق عقب صدور بيانات حكومية أفادت بارتفاع التضخم بالولايات المتحدة بنسبة فاقت التوقعات.
وأثرت بيانات التضخم على أسواق الأسهم الأمريكية لكونها قد تغير من توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو خفض أسعار الفائدة خاصة أنه كان مبنيا على الثبات في تراجع التضخم.
ووفقا لبيانات (داو جونز) فقد انخفض مؤشرها الصناعي أكثر من 700 نقطة خلال التعاملات اللحظية أو 8ر1 بالمئة وهو ما ألغى ما يقرب من نصف مكاسب المؤشر لعام 2024 مع اقتراب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3ر4 بالمئة.
ويعتبر ذلك أسوأ يوم للمؤشر منذ بداية العام الحالي مع توجهه لتسجيل مستوياته الأدنى منذ 11 شهرا.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أفاد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر من أبرز معايير التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير بنسبة 1ر3 بالمئة على أساس سنوي وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع مؤسسة (ريفيناتيف) التي توفر بيانات بشأن الأسواق المالية والبنى التحتية حول العالم والذين رجحوا تسجيل نسبة 9ر2 بالمئة.
كما يترقب سوق المال الأمريكي تقرير مؤشر أسعار المنتجين المتوقع صدوره يوم غد الأربعاء باعتباره معيارا آخر ذا أهمية في الدلالة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة.
يذكر أن مؤشر داو جونز الصناعي أو (داو جونز) اختصارا هو مؤشر سوق أسهم يضم 30 شركة بارزة مدرجة في البورصات بالولايات المتحدة.
ويعد المؤشر الذي تم حسابه للمرة الأولى في مايو من عام 1886 واحدا من أقدم مؤشرات الأسهم وأكثرها شيوعا على الرغم من اعتباره من قبل العديد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين غير كاف لتقييم سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام مقارنة بمؤشرات الأسواق الأوسع مثل مؤشر (اس اند بي 500) الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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