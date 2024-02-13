مؤشر (داو جونز) الأمريكي يتجه لتسجيل مستوياته الأدنى منذ 11 شهرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- تسارع هبوط مؤشر (داو جونز) الصناعي اليوم الثلاثاء مع تراجع الأسهم الأمريكية وسط عمليات بيع واسعة النطاق عقب صدور بيانات حكومية أفادت بارتفاع التضخم بالولايات المتحدة بنسبة فاقت التوقعات.
وأثرت بيانات التضخم على أسواق الأسهم الأمريكية لكونها قد تغير من توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو خفض أسعار الفائدة خاصة أنه كان مبنيا على الثبات في تراجع التضخم.
ووفقا لبيانات (داو جونز) فقد انخفض مؤشرها الصناعي أكثر من 700 نقطة خلال التعاملات اللحظية أو 8ر1 بالمئة وهو ما ألغى ما يقرب من نصف مكاسب المؤشر لعام 2024 مع اقتراب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3ر4 بالمئة.
ويعتبر ذلك أسوأ يوم للمؤشر منذ بداية العام الحالي مع توجهه لتسجيل مستوياته الأدنى منذ 11 شهرا.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أفاد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر من أبرز معايير التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير بنسبة 1ر3 بالمئة على أساس سنوي وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع مؤسسة (ريفيناتيف) التي توفر بيانات بشأن الأسواق المالية والبنى التحتية حول العالم والذين رجحوا تسجيل نسبة 9ر2 بالمئة.
كما يترقب سوق المال الأمريكي تقرير مؤشر أسعار المنتجين المتوقع صدوره يوم غد الأربعاء باعتباره معيارا آخر ذا أهمية في الدلالة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة.
يذكر أن مؤشر داو جونز الصناعي أو (داو جونز) اختصارا هو مؤشر سوق أسهم يضم 30 شركة بارزة مدرجة في البورصات بالولايات المتحدة.
ويعد المؤشر الذي تم حسابه للمرة الأولى في مايو من عام 1886 واحدا من أقدم مؤشرات الأسهم وأكثرها شيوعا على الرغم من اعتباره من قبل العديد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين غير كاف لتقييم سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام مقارنة بمؤشرات الأسواق الأوسع مثل مؤشر (اس اند بي 500) الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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