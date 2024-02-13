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واشنطن تعرب عن رغبتها بالعودة عن قرار البرلمان السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- أعربت الولايات اليوم الثلاثاء عن رغبتها بالعودة عن قرار البرلمان السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام وإجرائها بدلا عن ذلك في 25 فبراير الجاري كما كان مقررا في السابق ودعت إلى حصولها في أقرب وقت ممكن في حال تعذرت العودة عن القرار.
وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة عن "القلق البالغ" الذي تشعر به واشنطن إزاء "الوضع السياسي في السنغال".
وأفاد ميلر بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث في وقت سابق من اليوم مع رئيس السنغال ماكي صال "ليكرر الإعراب عن قلقنا بشأن الوضع في السنغال وليوضح تماما أننا نريد أن نرى اجراء الانتخابات كما كان مقررا لها (في 25 فبراير الجاري) ونريد أن تجري في أقرب وقت بقدر الإمكان".
وكان البرلمان السنغالي قد صادق منذ أسبوع بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال في بداية شهر فبراير الجاري تأجيلها دون تحديد موعد لها.
وجاءت الدعوة لعقد هذه الجلسة البرلمانية عقب قرار الرئيس ماكي صال إلغاء المرسوم الذي تم بموجبه دعوة الناخبين إلى التصويت في هذه الانتخابات التي سبق أن تم تحديد موعدها في 25 فبراير الجاري.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي رسميا في 2 أبريل 2024 وبعد هذا التصويت تكون ولايته قد مددت بأكثر من 10 أشهر وذلك بعدما كان مقترح القانون الأولي المقدم أمام البرلمان ينص على تأجيل الاقتراع لمدة 6 أشهر.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال وقد ووجه ذلك برفض واسع من طرف المعارضة حيث أعلن مرشحوها عدم قبولهم بالتأجيل واحتجوا على ذلك. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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