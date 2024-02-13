واشنطن تعرب عن رغبتها بالعودة عن قرار البرلمان السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) -- أعربت الولايات اليوم الثلاثاء عن رغبتها بالعودة عن قرار البرلمان السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام وإجرائها بدلا عن ذلك في 25 فبراير الجاري كما كان مقررا في السابق ودعت إلى حصولها في أقرب وقت ممكن في حال تعذرت العودة عن القرار.
وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة عن "القلق البالغ" الذي تشعر به واشنطن إزاء "الوضع السياسي في السنغال".
وأفاد ميلر بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث في وقت سابق من اليوم مع رئيس السنغال ماكي صال "ليكرر الإعراب عن قلقنا بشأن الوضع في السنغال وليوضح تماما أننا نريد أن نرى اجراء الانتخابات كما كان مقررا لها (في 25 فبراير الجاري) ونريد أن تجري في أقرب وقت بقدر الإمكان".
وكان البرلمان السنغالي قد صادق منذ أسبوع بعد جلسة نقاش مطولة استمرت عدة ساعات على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال في بداية شهر فبراير الجاري تأجيلها دون تحديد موعد لها.
وجاءت الدعوة لعقد هذه الجلسة البرلمانية عقب قرار الرئيس ماكي صال إلغاء المرسوم الذي تم بموجبه دعوة الناخبين إلى التصويت في هذه الانتخابات التي سبق أن تم تحديد موعدها في 25 فبراير الجاري.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي رسميا في 2 أبريل 2024 وبعد هذا التصويت تكون ولايته قد مددت بأكثر من 10 أشهر وذلك بعدما كان مقترح القانون الأولي المقدم أمام البرلمان ينص على تأجيل الاقتراع لمدة 6 أشهر.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال وقد ووجه ذلك برفض واسع من طرف المعارضة حيث أعلن مرشحوها عدم قبولهم بالتأجيل واحتجوا على ذلك. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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