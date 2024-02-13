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دوري أبطال أوروبا: فوز (ريال مدريد) على (لايبتسيغ) بهدف دون رد

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 13 - 2 (كونا) -- حقق فريق (ريال مدريد) الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء فوزا بهدف دون رد على نظيره الألماني (لايبتسيغ) ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة ال48 عبر براهيم دياز.
ويلتقي الفريقان في إياب المرحلة ذاتها على استاد (برنابيو) بالعاصمة الاسبانية في السادس من الشهر المقبل. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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