دوري أبطال أوروبا: فوز (ريال مدريد) على (لايبتسيغ) بهدف دون رد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 13 - 2 (كونا) -- حقق فريق (ريال مدريد) الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء فوزا بهدف دون رد على نظيره الألماني (لايبتسيغ) ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة ال48 عبر براهيم دياز.
ويلتقي الفريقان في إياب المرحلة ذاتها على استاد (برنابيو) بالعاصمة الاسبانية في السادس من الشهر المقبل. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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