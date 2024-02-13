البنتاغون .. وزير الدفاع الأمريكي يستأنف مهامه بعد خروجه من المستشفى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) –- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن وزيرها لويد أوستن استأنف مهام عمله اليوم الثلاثاء بعد شفائه من وعكة صحية طارئة وخروجه من المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انه "بعد التشاور مع الطاقم الطبي تم السماح للوزير لويد اوستن بمغادرة مستشفى (والتر ريد) الطبي العسكري موضحة ان اوستن يتعافى بشكل جيد وسيستأنف مهامه اليوم في الساعة الخامسة مساء.
واضاف البيان انه تم ابلاغ نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض والكونغرس بالوضع الحالي لوزير الدفاع الامريكي.
وأشار الى ان اوستن سيزاول مهام عمله من المنزل وذلك بناء على نصيحة الاطباء لفترة قبل ان يعود للعمل في البنتاغون في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد نقل امس الاول بواسطة حرسه الأمني إلى مركز (والتر ريد) الطبي العسكري الوطني لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة". (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN13022024000071011013ID1107849188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.