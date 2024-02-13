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البنتاغون .. وزير الدفاع الأمريكي يستأنف مهامه بعد خروجه من المستشفى

2/13/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 2 (كونا) –- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن وزيرها لويد أوستن استأنف مهام عمله اليوم الثلاثاء بعد شفائه من وعكة صحية طارئة وخروجه من المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انه "بعد التشاور مع الطاقم الطبي تم السماح للوزير لويد اوستن بمغادرة مستشفى (والتر ريد) الطبي العسكري موضحة ان اوستن يتعافى بشكل جيد وسيستأنف مهامه اليوم في الساعة الخامسة مساء.
واضاف البيان انه تم ابلاغ نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض والكونغرس بالوضع الحالي لوزير الدفاع الامريكي.
وأشار الى ان اوستن سيزاول مهام عمله من المنزل وذلك بناء على نصيحة الاطباء لفترة قبل ان يعود للعمل في البنتاغون في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد نقل امس الاول بواسطة حرسه الأمني إلى مركز (والتر ريد) الطبي العسكري الوطني لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة". (النهاية)

أ م م / ر ج



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