موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بيان كويتي - بحريني مشترك يصدر في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة.
واشنطن - مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون حزمة تمويل خارجي بقيمة 3ر95 مليار دولار تتضمن دعما لأوكرانيا والكيان الإسرائيلي المحتل وحلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادىء إضافة إلى مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين والأوكرانيين.
القاهرة - 15 شخصا يلقون حتفهم وسبعة آخرون يصابون في حادث سير نتيجة تصادم بين عدة سيارات قرب مدينة الاسكندرية الساحلية شمال مصر.
اسطنبول - انهيار منجم ذهب في مدينة (أرزينجان) التركية يسفر عن انجراف التربة ومحاصرة ما لا يقل عن تسعة عمال بحسب السلطات المحلية. (النهاية) ر ج
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