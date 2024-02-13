موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بيان كويتي - بحريني مشترك يصدر في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة.

واشنطن - مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون حزمة تمويل خارجي بقيمة 3ر95 مليار دولار تتضمن دعما لأوكرانيا والكيان الإسرائيلي المحتل وحلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادىء إضافة إلى مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين والأوكرانيين.

القاهرة - 15 شخصا يلقون حتفهم وسبعة آخرون يصابون في حادث سير نتيجة تصادم بين عدة سيارات قرب مدينة الاسكندرية الساحلية شمال مصر.

اسطنبول - انهيار منجم ذهب في مدينة (أرزينجان) التركية يسفر عن انجراف التربة ومحاصرة ما لا يقل عن تسعة عمال بحسب السلطات المحلية. (النهاية) ر ج