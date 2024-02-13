Wednesday, 14 February 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمهوريون في النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي بهدف عزله

2/13/2024 11:34:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 14 شباط (بترا) - وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، اتهامًا لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالت الاتهام إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بحسب واشنطن تايمز.
ويتهم الجمهوريون الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أميركا الجنوبية والكاريبي إلى الولايات المتحدة.
وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديموقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجَمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
14/02/2024 06:56:37

MENAFN13022024000117011021ID1107849186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث