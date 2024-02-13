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انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

2/13/2024 11:34:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 14 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بشكل كبير جدا في إشارة إلى أن التضخم لم يتراجع بالقدر المتوقع الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 525 نقطة ليصل إلى 38272 نقطة اي بأكثر من واحد بالمئة من الأسهم. كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 286 نقطة ليصل إلى 15655 اي نحو 2 بالمئة من قيمة حجم الأسهم.
أما مؤشر (S&P500) الذي حقق الأسبوع الماضي أرقاما قياسية، فانخفض أيضا 68 نقطة ليصل الى 4953 نقطة بخسارة نسبتها أكثر من واحد بالمئة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ب ط
14/02/2024 06:45:36

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