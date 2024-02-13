إربد: حوارية حول صعوبات تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط (بترا)- نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني وجمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان اليوم، جلسة حوارية بعنوان: "أبرز الصعوبات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي وآليات الحد منها"، ضمن مشروع "سياسات مناهضة العنف في بيئة وعالم العمل".
وخلال الجلسة التي أدارتها المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني أنعام العشا، تحدث مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، عن دور المديرية في الحد من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن، وبخاصة التغير المناخي في العالم وشح المياه.
وأوضح أن مجمل العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي دفعت نحو توفير منح للمزارعين لحفر آبار الحصاد المائي.
وأضاف أن هناك مشكلة في عملية تسويق منتجات المزارعين بحيث يتم البيع المباشر دون وجود حلقات تسويقية ولهذا الغرض تم إنشاء سوق دائم للمنتجات الريفية في حدائق الملك عبدالله بقيمة 4 مليون دينار، حيث تبرعت بلدية إربد الكبرى بالأرض وتم تنفيذ 70 بالمئة من المشروع حتى الآن، كما سيتم تقديم المنتجات بطريقة جاذبة عن طريق عمل دورات في التعبئة والتغليف للسيدات المنتجات.
وتحدثت العشا عن مشروع سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل، والذي سيتم تنفيذه في محافظات إربد، عمان والزرقاء، مؤكدة أن جمعية معهد تضامن حرصت منذ تأسيسها عام 1998 من قبل مجموعة من الحقوقيات على تقديم خدمات لكافة أطياف المجتمع المدني، ونفذت عدة مشاريع في هذا الصدد.
المديرة التنفيذية لجمعية بيت الحكمة مي جاد الله تحدثت عن الجمعية التي حرصت منذ تأسيسها عام 2009، على دعم الأطفال المرضى بالسرطان وتوفير احتياجاتهم من علاج وكساء، والعناية بالصحة النفسية لهم.
المهندسة الزراعية لانا بني هاني تحدثت عن التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي، ومنها الأجور المحدودة، المهارات الفنية المحدودة.
مدير مركز البحوث الزراعية في الرمثا المهندس يحيى بني خلف تناول العوامل التي تحفز المرأة على العمل في القطاع الزراعي في الأردن وهي تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي وزيادة المهارات الإنتاجية لديها.
من جهتها، تحدثت رئيس قسم الحدائق في بلدية إربد الكبرى المهندسة سهى وحشة عن دور بلدية إربد في دعم المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
--(بترا)
ع ع/ب ع
13/02/2024 23:57:28
MENAFN13022024000117011021ID1107849183
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