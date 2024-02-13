إربد: حوارية حول صعوبات تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا)- نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني وجمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان اليوم، جلسة حوارية بعنوان: "أبرز الصعوبات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي وآليات الحد منها"، ضمن مشروع "سياسات مناهضة العنف في بيئة وعالم العمل".

وخلال الجلسة التي أدارتها المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني أنعام العشا، تحدث مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، عن دور المديرية في الحد من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن، وبخاصة التغير المناخي في العالم وشح المياه.

وأوضح أن مجمل العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي دفعت نحو توفير منح للمزارعين لحفر آبار الحصاد المائي.

وأضاف أن هناك مشكلة في عملية تسويق منتجات المزارعين بحيث يتم البيع المباشر دون وجود حلقات تسويقية ولهذا الغرض تم إنشاء سوق دائم للمنتجات الريفية في حدائق الملك عبدالله بقيمة 4 مليون دينار، حيث تبرعت بلدية إربد الكبرى بالأرض وتم تنفيذ 70 بالمئة من المشروع حتى الآن، كما سيتم تقديم المنتجات بطريقة جاذبة عن طريق عمل دورات في التعبئة والتغليف للسيدات المنتجات.

وتحدثت العشا عن مشروع سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل، والذي سيتم تنفيذه في محافظات إربد، عمان والزرقاء، مؤكدة أن جمعية معهد تضامن حرصت منذ تأسيسها عام 1998 من قبل مجموعة من الحقوقيات على تقديم خدمات لكافة أطياف المجتمع المدني، ونفذت عدة مشاريع في هذا الصدد.

المديرة التنفيذية لجمعية بيت الحكمة مي جاد الله تحدثت عن الجمعية التي حرصت منذ تأسيسها عام 2009، على دعم الأطفال المرضى بالسرطان وتوفير احتياجاتهم من علاج وكساء، والعناية بالصحة النفسية لهم.

المهندسة الزراعية لانا بني هاني تحدثت عن التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي، ومنها الأجور المحدودة، المهارات الفنية المحدودة.

مدير مركز البحوث الزراعية في الرمثا المهندس يحيى بني خلف تناول العوامل التي تحفز المرأة على العمل في القطاع الزراعي في الأردن وهي تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي وزيادة المهارات الإنتاجية لديها.

من جهتها، تحدثت رئيس قسم الحدائق في بلدية إربد الكبرى المهندسة سهى وحشة عن دور بلدية إربد في دعم المرأة العاملة في القطاع الزراعي.

--(بترا)

ع ع/ب ع

13/02/2024 23:57:28