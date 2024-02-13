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46 مليون دولار لفيلم الرعب Night Swim عالميا

2/13/2024 11:34:41 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الرعب Night Swim إيرادات وصلت إلى 46 مليونًا و 625 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 يناير الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International (UPI)، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 30 مليونا و 37 ألف دولا في شباك التذاكر الأمريكي، و 16 مليونا و 588 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Night Swim بعد إجبار لاعب البيسبول السابق راي على التقاعد المبكر بسبب مرض تنكسي، ينتقل اللاعب إلى منزل جديد مع زوجته وطفليه،
ويأمل أن يكون حمام السباحة في الفناء الخلفي ممتعًا للأطفال ويوفر العلاج الطبيعي لنفسه، ومع ذلك، فإن سرًا غامضًا من ماضي المنزل سرعان ما يطلق العنان لقوة خبيثة تسحب العائلة إلى أعماق الرعب الذي لا مفر منه.

قام ببطولة فيلم Night Swim
كل من وايت راسل، كيري كوندون، اميلي هوفرل، جافين وارن، جودي لونج، نانسي لينهان، إدي مارتينيز، إيليا ج. روبرتس.








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