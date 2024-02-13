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عزيز الشافعى لـ ملوك الترندمن يعمل فى الفن يعيش حالة قلق وتوتر طوال الوقت

2/13/2024 11:34:41 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الملحن عزيز الشافعى في لقائه ببرنامج " ملوك الترند" الذى يذاع عبر تليفزيون "اليوم السابع" ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله أن الفن مرهق ويحتاج لجهد كبير ودائما يعانى العاملين فيه بقلق وتوتر طوال الوقت
لانه فى
بدايه مشواره يفكر في رحلة الصعود الشاقة
وكيف يسك طريق النجاح والشهرة والنجومية وحينما يصل إلى هدفه
يفكر في كيف يخافز
على ما وصل الية وعدم التخلي عن مركزه


كما لفت إلى أنه يوجه الشكر للجمهور الذى يعتبره داعما يستمد منه الطاقة الإيجابية، وتحدث عزيز عن عائلته لأول مرة خلال الحلقة رغم انه يؤمن بملكية الفنان لحياته الخاصة، ولكنه وجه الشكر لعائلته التي دائما تسانده وتقف خلفة كما قال إن ابنته جنة تمتلك صوتا جيدا ولكنها لا تميل إلى الغناء رغم امتلاكها الموهبة.

زيز الشافعى فى
لقاء سابق قال انه
أنه لم يسعَ من خلال أغنية ولاد ناس لأن يكون مطربًا ولن يكون مطربًا وإنما مهنته الأساسية التي يعتز بها هي التلحين
ومن النجوم الذين يتمنى عزيز الشافعى التعاون معهم في المستقبل ولم يتعاون معهم من قبل الكينج محمد منير والنجمتان أصالة وإليسا.

أغنية "ولاد الناس" من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم .







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