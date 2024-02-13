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سحب سيارة إيما واتسون بسبب وقوفها فى مكان غير قانونى.. اعرف القصة

2/13/2024 11:34:40 PM
(MENAFN- Youm7) تم سحب سيارة الممثلة العالمية إيما واتسون واحتجازها بعد أن كانت متوقفة "بشكل غير قانوني" أمام مطعم بيتزا، ومن ثم سخرت الممثلة من الحادث.

كانت سيارة نجمة هاري بوتر متوقفة في منطقة ممنوع فيها ركن السيارات في ستراتفورد أبون آفون، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل، مما أدى إلى احتجاز مدير صاحب مطعم بيتزا قريب لسيارته الخاصة لعدة ساعات.


إيما واتسون


وبحسب التقرير، فقد ذهب المدير إلى المطاعم القريبة للعثور على مالك السيارة، وبعد أن لم يحالفه الحظ اتصل بالشرطة، التي استدعت شاحنة سحب لإزالة السيارة.

وبحسب ما ورد خرجت واتسون بعد ذلك من حانة محلية عندما رأت سيارتها يتم نقلها، وعلى الرغم من التحدث إلى الضباط، تم سحب سيارتها بعيدًا، وأكدت شرطة وارويكشاير لصحيفة ديلي ميل أنه تم أخذ سيارة أودي زرقاء واحتجازها.

ردت الممثلة الآن على القصة على صفحتها X (تويتر سابقًا) قائلة مازحة: "لا أزال أبحث عن موقف للسيارات في ستراتفورد أبون أفون"، مع إضافة إيموجي ضحك باكيا.


تغريدة إيما واتسون











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