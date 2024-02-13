وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين.. للحصول على قدمين ناعمتين في الشتاء

(MENAFN
- Youm7) تعانى الكثيرات خلال فصل الشتاء من مشكلة تشقق الكعبين، التي تتسبب في الشعور بالانزعاج والألم، وللتخلص من هذه المشكلة، يجب اتباع عدة وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين والتي تعتمد على عدة خطوات، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " withasplashofcolor".
وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين
وصفة زيت النعناع لعلاج تشقق الكعبين
ينصح بعمل مزيج من زيت النعناع العطري وزيت جوز الهند وجل الصبار، بكميات متساوية، وتخزين المزيج في وعاء زجاجى محكم الغلق واستخدامه عند الحاجة، للحصول على كعبين ناعمين .
علاج تشقق القدمين
وصفة زبدة الشيا وشمع العسل لعلاج تشقق الكعبين
تساعد هذه الوصفة في علاج تشقق الكعبين وذلك من خلال مزج نصف كوب من زبدة الشيا وشمع العسل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لكٍ، ووضع المزيج على القدمين .
قدمين ناعمتين وصفة زيت جوز الهند واللافندر لعلاج تشقق الكعبين
ينصح بتحضير ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ثم إضافة حوالي نصف كوب من زيت الزيتون، مع إضافة نفس الكمية من شمع العسل، و5 قطرات زيت اللافندر ثم التقليب ووضع المزيج على القدمين.
وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين
وصفة زيت الجوجوبا لعلاج تشقق الكعبين
ينصح بتحضير 1/8 كوب زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند مع 7 قطرات من زيت اللافندر و2 قطرة من زيت النعناع، مع التقليب وغسل القدمين ثم تجفيفهما، واستخدام حجر خفاف لإزالة الطبقة الأولى من الجلد الميت من الكعبين وأصابع القدم والمناطق الأخرى التي تعاني من التشققات، ثم وضع المزيج على القدمين وتركهما طوال الليل.
MENAFN13022024000132011024ID1107849175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.