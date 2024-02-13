وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين.. للحصول على قدمين ناعمتين في الشتاء

MENAFN - Youm7) تعانى الكثيرات خلال فصل الشتاء من مشكلة تشقق الكعبين، التي تتسبب في الشعور بالانزعاج والألم، وللتخلص من هذه المشكلة، يجب اتباع عدة وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين والتي تعتمد على عدة خطوات، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " withasplashofcolor".

وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبينوصفة زيت النعناع لعلاج تشقق الكعبين

ينصح بعمل مزيج من زيت النعناع العطري وزيت جوز الهند وجل الصبار، بكميات متساوية، وتخزين المزيج في وعاء زجاجى محكم الغلق واستخدامه عند الحاجة، للحصول على كعبين ناعمين .

علاج تشقق القدمين





وصفة زبدة الشيا وشمع العسل لعلاج تشقق الكعبين

تساعد هذه الوصفة في علاج تشقق الكعبين وذلك من خلال مزج نصف كوب من زبدة الشيا وشمع العسل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لكٍ، ووضع المزيج على القدمين .

قدمين ناعمتين وصفة زيت جوز الهند واللافندر لعلاج تشقق الكعبين

ينصح بتحضير ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ثم إضافة حوالي نصف كوب من زيت الزيتون، مع إضافة نفس الكمية من شمع العسل، و5 قطرات زيت اللافندر ثم التقليب ووضع المزيج على القدمين.

وصفات طبيعية لعلاج تشقق الكعبين





وصفة زيت الجوجوبا لعلاج تشقق الكعبين

ينصح بتحضير 1/8 كوب زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند مع 7 قطرات من زيت اللافندر و2 قطرة من زيت النعناع، مع التقليب وغسل القدمين ثم تجفيفهما، واستخدام حجر خفاف لإزالة الطبقة الأولى من الجلد الميت من الكعبين وأصابع القدم والمناطق الأخرى التي تعاني من التشققات، ثم وضع المزيج على القدمين وتركهما طوال الليل.