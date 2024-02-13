التعرض للشمس مفيد ولا خطر على شعرك؟ معلومات مهم تعرفيها

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- Youm7) ثبت أن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة يسبب تلف الشعر، بما في ذلك الخشونة والأطراف المتقصفة وفقدان لون الشعر حتى بالنسبة للشعر الداكن، على الجانب الآخر قد يساعد التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر والمساء على تعزيز نمو الشعر وصحته، مما يجعلك تتساءلين هل الشمس جيدة أم مضرة بشعرك؟ ليست هناك إجابة واضحة على ذلك السؤال، ولكن هناك محاذير كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة، لذلك تعرفي على فوائد التعرض لضوء الشمس ومخاطره على شعرك وفقاً لموقع "pinkvilla".
فوائد ضوء الشمس لنمو الشعر: يعزز ويدعم نمو بصيلات الشعر
تنمو بصيلات الشعر بتوفر فيتامين د والكالسيوم جنباً إلى جنب، لذلك تعمل الشمس على ذلك باعتبارها واحدة من المصادر الطبيعية والأساسية لفيتامين د.
يعزز مستويات الحديد في الشعر
إن نقص فيتامين د يزيد من خطر نقص الحديد، كما أن زيادة إنتاج فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في رفع مستويات الحديد في الدم، ونقص الحديد يؤدي إلى الثعلبة البقعية والثعلبة وتساقط الشعر المنتشر، ويشارك الحديد أيضاً في تجديد الخلايا ونقل الأكسجين وإنتاج الكولاجين، وهي وظائف تساعد على جعل الشعر مرناً وقوياً ولامعاً وناعماً.
يمنع الالتهابات الفطرية في فروة الرأس
يمنع ضوء الشمس نمو الالتهابات الفطرية في فروة الرأس، كما أنه يمنع القشرة، قد تؤدي القشرة والالتهابات الفطرية الأخرى إلى تساقط الشعر بسبب الإجهاد التأكسدي أو تلف بصيلات الشعر بسبب الحكة، لذا فإن قضاء القليل من الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يفعل المعجزات لصحة فروة الرأس وبالتالي صحة الشعر.
يعزز الدورة الدموية ويحسن امتصاص العناصر الغذائية
إن التعرض لأشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية أ يعمل على تحسين الدورة الدموية بسبب توسع الأوعية، مما يؤدي إلى صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية و تحسين نقل وامتصاص العناصر الغذائية لفروة رأسك وشعرك الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة الشعر.
يساعد على تقليل التوتر وتقليل خطر تساقط الشعر
تشير الأبحاث إلى أن التوتر يمكن أن يكون مساهماً رئيسياً في تساقط الشعر والاضطرابات ذات الصلة مثل الثعلبة البقعية، لذلك فإن ضوء الشمس هو علاج سهل لتحسين النوم وتحسين الحالة المزاجية وخفض مستويات التوتر.
مخاطر تعرض الشعر المفرط لأشعة الشمس
إن البقاء في الشمس لساعات طويلة خاصة في منتصف النهار قد يكون له آثار سلبية على شعرك بسبب تأثير الأشعة فوق البنفسجية، فيما يلي الآثار السلبية للتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة على الشعر:
زيادة ضرر الجذور الحرة على خصلات الشعر. جفاف الشعر نتيجة نزع الزيوت الطبيعية والرطوبة من الشعر وفروة الرأس. ضعف الروابط الهيكلية في الشعر، مما يجعل الشعر هشاً وعرضة للتقصف. جفاف فروة الرأس وتقشرها. تدهور صبغة الشعر، مما يؤدي إلى الشيب المبكر للشعر. زيادة خطر الأطراف المتقصفة والتجعد.
كيف نوازن بين فوائد الشمس وأضرارها؟
لتحقيق التوازن بين مخاطر وفوائد تعريض الشعر لأشعة الشمس، من الضروري معرفة متى تستمتعين بأشعة الشمس ومتى تجدي طرقاً للحماية منها، الساعات القليلة الأولى بعد شروق الشمس هي عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، الأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن معظم الفوائد بما في ذلك زيادة مستويات فيتامين (د) في الجلد، وذلك عندما تكون الشمس جيدة لشعرك، لذلك يوصى بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في الصباح الباكر وبالقرب من وقت غروب الشمس إذا كنت ترغبين في تقليل مخاطر أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتعظيم فوائد حمامات الشمس، يعتبر التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة مفيداً للصحة بما في ذلك صحة الشعر.
في جميع الأوقات الأخرى استخدمي منتجات العناية بالشعر مثل واقيات الشمس بما في ذلك واقيات الشمس للشعر وفروة الرأس، وارتدي ملابس وإكسسوارات واقية للحفاظ على بشرتك آمنة وصحية.
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