التعرض للشمس مفيد ولا خطر على شعرك؟ معلومات مهم تعرفيها

MENAFN - Youm7) ثبت أن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة يسبب تلف الشعر، بما في ذلك الخشونة والأطراف المتقصفة وفقدان لون الشعر حتى بالنسبة للشعر الداكن، على الجانب الآخر قد يساعد التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر والمساء على تعزيز نمو الشعر وصحته، مما يجعلك تتساءلين هل الشمس جيدة أم مضرة بشعرك؟ ليست هناك إجابة واضحة على ذلك السؤال، ولكن هناك محاذير كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة، لذلك تعرفي على فوائد التعرض لضوء الشمس ومخاطره على شعرك وفقاً لموقع "pinkvilla".





فوائد ضوء الشمس لنمو الشعر: يعزز ويدعم نمو بصيلات الشعر

تنمو بصيلات الشعر بتوفر فيتامين د والكالسيوم جنباً إلى جنب، لذلك تعمل الشمس على ذلك باعتبارها واحدة من المصادر الطبيعية والأساسية لفيتامين د.

يعزز مستويات الحديد في الشعر

إن نقص فيتامين د يزيد من خطر نقص الحديد، كما أن زيادة إنتاج فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في رفع مستويات الحديد في الدم، ونقص الحديد يؤدي إلى الثعلبة البقعية والثعلبة وتساقط الشعر المنتشر، ويشارك الحديد أيضاً في تجديد الخلايا ونقل الأكسجين وإنتاج الكولاجين، وهي وظائف تساعد على جعل الشعر مرناً وقوياً ولامعاً وناعماً.

يمنع الالتهابات الفطرية في فروة الرأس

يمنع ضوء الشمس نمو الالتهابات الفطرية في فروة الرأس، كما أنه يمنع القشرة، قد تؤدي القشرة والالتهابات الفطرية الأخرى إلى تساقط الشعر بسبب الإجهاد التأكسدي أو تلف بصيلات الشعر بسبب الحكة، لذا فإن قضاء القليل من الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يفعل المعجزات لصحة فروة الرأس وبالتالي صحة الشعر.

يعزز الدورة الدموية ويحسن امتصاص العناصر الغذائية

إن التعرض لأشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية أ يعمل على تحسين الدورة الدموية بسبب توسع الأوعية، مما يؤدي إلى صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية و تحسين نقل وامتصاص العناصر الغذائية لفروة رأسك وشعرك الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة الشعر.





يساعد على تقليل التوتر وتقليل خطر تساقط الشعر

تشير الأبحاث إلى أن التوتر يمكن أن يكون مساهماً رئيسياً في تساقط الشعر والاضطرابات ذات الصلة مثل الثعلبة البقعية، لذلك فإن ضوء الشمس هو علاج سهل لتحسين النوم وتحسين الحالة المزاجية وخفض مستويات التوتر.





مخاطر تعرض الشعر المفرط لأشعة الشمس

إن البقاء في الشمس لساعات طويلة خاصة في منتصف النهار قد يكون له آثار سلبية على شعرك بسبب تأثير الأشعة فوق البنفسجية، فيما يلي الآثار السلبية للتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة على الشعر:



زيادة ضرر الجذور الحرة على خصلات الشعر.

جفاف الشعر نتيجة نزع الزيوت الطبيعية والرطوبة من الشعر وفروة الرأس.

ضعف الروابط الهيكلية في الشعر، مما يجعل الشعر هشاً وعرضة للتقصف.

جفاف فروة الرأس وتقشرها.

تدهور صبغة الشعر، مما يؤدي إلى الشيب المبكر للشعر. زيادة خطر الأطراف المتقصفة والتجعد.

كيف نوازن بين فوائد الشمس وأضرارها؟

لتحقيق التوازن بين مخاطر وفوائد تعريض الشعر لأشعة الشمس، من الضروري معرفة متى تستمتعين بأشعة الشمس ومتى تجدي طرقاً للحماية منها، الساعات القليلة الأولى بعد شروق الشمس هي عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، الأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن معظم الفوائد بما في ذلك زيادة مستويات فيتامين (د) في الجلد، وذلك عندما تكون الشمس جيدة لشعرك، لذلك يوصى بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في الصباح الباكر وبالقرب من وقت غروب الشمس إذا كنت ترغبين في تقليل مخاطر أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتعظيم فوائد حمامات الشمس، يعتبر التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة مفيداً للصحة بما في ذلك صحة الشعر.

في جميع الأوقات الأخرى استخدمي منتجات العناية بالشعر مثل واقيات الشمس بما في ذلك واقيات الشمس للشعر وفروة الرأس، وارتدي ملابس وإكسسوارات واقية للحفاظ على بشرتك آمنة وصحية.