دليلك لتنظيف عفن الجدران بطريقة آمنة وفي خطوات سهلة

(MENAFN
- Youm7) يتكون العفن على أي سطح سواء كان خشبا أو بلاطا وحتى الجدران الصخرية، فإذا لاحظتِ لونا أسود أو أخضر أو بني أو أبيض فقومي بتنظيفه على الفور، يمكنك إزالة العفن الصغير وحتى العفن السام باستخدام بعض أدوات التطهير الأساسية المتوفرة لديكِ عن طريق اتباع إجراءات السلامة، لذلك تعرفي على طرق تنظيف عفن الجدران وفقاً لموقع "thespruce".
مزج محلول التنظيف
اخلطي مقداراً واحداً من سائل غسيل الأطباق و10 مقادير من المبيض و20 جزءاً من الماء في دلو بلاستيك، قومي بخلط محلول مكون من ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق ونصف كوب من الكلور المبيض وكوب واحد من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ لتنظيف مساحة صغيرة من العفن.
حماية نفسك
قومي بارتداء ملابس قديمة تحسبًا لتلوثها بالمبيض ويمكن غسلها بالماء الساخن لإزالة أي عفن، وارتدي قناعاً للوجه ونظارات واقية وقفازات.
زيادة التهوية في الغرفة
قومي بتهوية الغرفة أثناء التنظيف عن طريق فتح النوافذ أو إضافة مروحة دوارة، وإذا كان العفن يوجد في الحمام فقومي بتشغيل مروحة تهوية الحمام واستخدمي مروحة العادم في المطبخ.
وضع محلول التنظيف
وزعي محلول التنظيف بإسفنحة أو زجاجة رذاذ، قومي بتنظيف العفن من الأسفل للأعلى لمنع الجراثيم من الانتشار ومن ظهور البقعة على الحائط، يجب أن يكون سطح الجدار رطباً بالكامل ولكن ليس مشبعاً بشكل زائد لمنع تلف الحوائط الجافة، إذا كان العفن قريباً من السقف فاستخدمي دائماً سلماً قوياً أو ضعي المحلول باستخدام ممسحة إسفنجية نظيفة.
تجفيف الجدار بالهواء
اتركي الجدار يجف بالهواء قبل مسح محلول التنظيف.
التحقق من البقع المتبقية
بمجرد أن يجف الجدار تماماً افحصي المنطقة بحثاً عن أي بقع داكنة، إذا بقيت البقعة كرري الخطوات باستخدام محلول تنظيف مبيض الكلور الطازج.
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