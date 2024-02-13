دليلك لتنظيف عفن الجدران بطريقة آمنة وفي خطوات سهلة

MENAFN - Youm7) يتكون العفن على أي سطح سواء كان خشبا أو بلاطا وحتى الجدران الصخرية، فإذا لاحظتِ لونا أسود أو أخضر أو بني أو أبيض فقومي بتنظيفه على الفور، يمكنك إزالة العفن الصغير وحتى العفن السام باستخدام بعض أدوات التطهير الأساسية المتوفرة لديكِ عن طريق اتباع إجراءات السلامة، لذلك تعرفي على طرق تنظيف عفن الجدران وفقاً لموقع "thespruce".

مزج محلول التنظيف

اخلطي مقداراً واحداً من سائل غسيل الأطباق و10 مقادير من المبيض و20 جزءاً من الماء في دلو بلاستيك، قومي بخلط محلول مكون من ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق ونصف كوب من الكلور المبيض وكوب واحد من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ لتنظيف مساحة صغيرة من العفن.

حماية نفسك

قومي بارتداء ملابس قديمة تحسبًا لتلوثها بالمبيض ويمكن غسلها بالماء الساخن لإزالة أي عفن، وارتدي قناعاً للوجه ونظارات واقية وقفازات.

زيادة التهوية في الغرفة

قومي بتهوية الغرفة أثناء التنظيف عن طريق فتح النوافذ أو إضافة مروحة دوارة، وإذا كان العفن يوجد في الحمام فقومي بتشغيل مروحة تهوية الحمام واستخدمي مروحة العادم في المطبخ.

وضع محلول التنظيف

وزعي محلول التنظيف بإسفنحة أو زجاجة رذاذ، قومي بتنظيف العفن من الأسفل للأعلى لمنع الجراثيم من الانتشار ومن ظهور البقعة على الحائط، يجب أن يكون سطح الجدار رطباً بالكامل ولكن ليس مشبعاً بشكل زائد لمنع تلف الحوائط الجافة، إذا كان العفن قريباً من السقف فاستخدمي دائماً سلماً قوياً أو ضعي المحلول باستخدام ممسحة إسفنجية نظيفة.

تجفيف الجدار بالهواء

اتركي الجدار يجف بالهواء قبل مسح محلول التنظيف.

التحقق من البقع المتبقية

بمجرد أن يجف الجدار تماماً افحصي المنطقة بحثاً عن أي بقع داكنة، إذا بقيت البقعة كرري الخطوات باستخدام محلول تنظيف مبيض الكلور الطازج.