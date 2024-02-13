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أوابك: 11.4مليون طن صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال 2023

2/13/2024 11:34:28 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "،أن إجمالي صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال الربع الأول من عام 2023 بلغ
نحو 3.1 مليون طن، لكنها تراجعت إلى 2.3 مليون طن خلال الربع الثاني نتيجة أعمال الصيانة للقاطرة وحدة الإسالة) الثالثة في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال التي بدأت في الأول من شهر مايو، ثم ارتفعت الصادرات إلى 3 مليون طن خلال الربع الثالث، لكنها تراجعت إلى 2.7 مليون طن مع انطلاق أعمال الصيانة الدورية للقاطرة وحدة الإسالة الثانية في المحطة.



وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "، أنه بهذه المستويات المرتفعة من الصادرات اختتمت عُمان عام 2023 بصادرات إجمالية بلغت حوالي 11.4 مليون، مقابل 11.5 مليون طن عام 2022 أي بتراجع طفيف نسبته 1.7% نتيجة أعمال الصيانة سالفة الذكر، وهو ثاني أعلى معدل للصادرات في تاريخ سلطنة عمان، حيث تعمل وحدات إسالة الغاز في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في "قلهات" بكامل طاقتها الإنتاجية، التي وصلت بعد مشروع إزالة الاختناقات الذي تم تنفيذه

مؤخراً إلى 11.5 مليون / السنة.



وتابع التقرير أنه من بين النجاحات التي حققتها سلطة عمان هو تنوع قاعدة عملائها، حيث باتت صادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية تصل إلى أسواق لم تصل إليها من قبل مثل الأردن، ليصل إجمالي عدد الوجهات في عام 2023 إلى 13 وجهة في مقدمتها كوريا الجنوبية واليابان في السوق الآسيوي، وكرواتيا وإسبانيافي السوق الأوروبي، والكويت والأردن في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار التقرير إلى تحقيق الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال منذ مطلع العام نجاحاً ملموساً في توقيع عقود جديدة لبيع الغاز الطبيعي المسال نظراً لقرب انتهاء العقود التاريخية السارية، حيث أبرمت نحو 14 اتفاقية جديدة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال،وقد جاءت الاتفاقيات الجديدة لتحل محل الاتفاقيات القديمة التي أبرمتها الشركة مع شركات يابانية وكورية في بداية تنفيذ المشروع الذي يعود إلى عام2000، وينتهي العمل بها أواخر عام 2024 و 2025.












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