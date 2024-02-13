ارتفاع عدد مستخدمى عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لـ39% من إجمالى عدد المشتركين

(MENAFN
- Youm7) أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب حوالى 16 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، موكدا ارتفاع عدد مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بلغ
39% من إجمالى عدد المشتركين.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك زيادة فى عدد المشتركين حيث وصل عددهم إلى 40 مليون مشترك وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات والإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى 29 مليون و400 ألف مشترك من أهم الخطوات التى ساهمت فى خفض نسبة الفقد والحفاظ على حق الدولة.
وتابع المصدر أن خطة الوزارة تعتمد على الاحلال والتجديد علاوة على تغير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى، موضحا أن أى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله بآخر مسبوق الدفع.
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