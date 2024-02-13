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ارتفاع عدد مستخدمى عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لـ39% من إجمالى عدد المشتركين

2/13/2024 11:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب حوالى 16 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، موكدا ارتفاع عدد مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بلغ
39% من إجمالى عدد المشتركين.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك زيادة فى عدد المشتركين حيث وصل عددهم إلى 40 مليون مشترك وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات والإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى 29 مليون و400 ألف مشترك من أهم الخطوات التى ساهمت فى خفض نسبة الفقد والحفاظ على حق الدولة.



وتابع المصدر أن خطة الوزارة تعتمد على الاحلال والتجديد علاوة على تغير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى، موضحا أن أى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله بآخر مسبوق الدفع.












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