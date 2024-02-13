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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق تسجل استقرارا ملحوظا

2/13/2024 11:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم عقب ارتفاع ملحوظ الأيام الماضية، وبلغ سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 92-93 جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 102 إلى 106 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



وبلغ سعر الفراخ الساسو 108 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 32 جنيها.



أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 152 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 185 جنيها.














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