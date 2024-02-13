الأعلى للثقافة يطرح استمارة التقدم لمسابقة شعر الفصحى والعامية ونقد الشعر

MENAFN - Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة ، عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر"عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ 31 مارس المقبل.





وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:أولاً: ديوان شعر الفصحى

10000 جنيه جائزة أولى





7000 جنيه جائزة ثانية





5000 جنيه جائزة ثالثة





ثانيًا: ديوان شعر العامية

10000 جنيه جائزة أولى





7000 جنيه جائزة ثانية





5000 جنيه جائزة ثالثة





ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى





7000 جنيه جائزة ثانية





5000 جنيه جائزة ثالثة







أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.





2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.





3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.





4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.





5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).





على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:





- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.





- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.





- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).





أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.



