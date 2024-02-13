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لقاءات توعوية بخطورة الإرهاب في نقاشات قصور الثقافة ببني سويف

2/13/2024 11:34:24 PM
(MENAFN- Youm7) شهد فرع ثقافة بني سويف عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية، خلال اليومين الماضيين، المقدمة لرواد المواقع التابعة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامح وزارة الثقافة.



وعن خطورة الإرهاب قدمت عدة لقاءات منها ببيت ثقافة أهناسيا المدينة عبر لقاء أقيم بمدرسة الثانوية الفنية بعنوان "الإرهاب وانتهاك حقوق المرأة"، للشيخ سامح عبد الستار من مديرية الأوقاف ببني سويف، وتحدث عن ضرورة مكافحة الإرهاب لضمان الأمن للمواطنين وأمن البلاد وخاصة المرأة، وأوضح أن تمكين المرأة أمر ضروري لاستقرار المجتمع، وأن العنف ضد المرأة نوع من أنواع الإرهاب، ويجب توعية المرأة بمسئوليتها تجاه التكوين الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء ودمجهم في المجتمع.



وعقدت مكتبة منشأة عاصم بالتعاون مع مدرسة منشأة عاصم الاعدادية المشتركة محاضرة بعنوان "الإرهاب وخطورته" للشيخ حمزة محمد خطيب وأمام مجمع الجزيرة ببني سويف، الذي سلط الضوء خلال اللقاء حول الإرهاب الفكري مشيرا أنه يعد نوعا من أنواع العمليات الإرهابية ويمهد لأعمال العنف، مؤكدا ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتوعية الشباب بخطورته على المجتمع.



وفي سياق الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقد بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان "مخاطر الإرهاب والمخدرات"، للشيخ أيمن عبد العال تناول خلالها خطورة الارهاب والمخدرات معتبرا إياهما من أكثر الآفات التي تلحق الضرر بجميع البلدان وتعوق الاستقرار والتنمية للمجتمعات.



فيما ناقش قصر ثقافة بني سويف كتابا بعنوان "أسس مكافحة الإرهاب" تأليف فرانك بولنز ناقشه
الشيخ عمر صابر عبد الله، وعرض أهم ما جاء به الكتاب في هذا الشأن، بجانب اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل وتم خلاله مناقشة الأعمال الخاصة بالموهوبين وتصحيح ما بها من أخطاء مع الأديب محمد علام، إضافة لعرض مسرح عرائس وورشة تدوير خامات.



من ناحية أخرى شهدت عدة مواقع تابعة للفرع عددا من الفعاليات والنقاشات الأخرى حول قضايا مجتمعية، حيث عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة بعنوان "دور المرأة والفتاة في العلوم" احتفالا باليوم الدولي المرأة والفتاة في ميدان العلوم، ألقاها صلاح عتريس عضو نادي أدب الفشن، وتناول خلالها دور المرأة في المجتمع بصفة عامة، مشيرا أن المرأة تعد أساسا لإعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان.



كما شهدت مكتبة طنسا بني مالو محاضرة حول "اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة" للمحاضر أحمد عوض، الذي أكد أن الدولة تمنح الأشخاص أصحاب ذوي الهمم بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لأصحاب الهمم، وتوجيههم وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية، والمنح الدراسية.



كما عقد بيت ثقافة أبو سليم محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية"، وإعاقتها لجهود التنمية، وقدمت مكتبة النادي الرياضي عرض مسرح عرائس عن "التعاون"، كذلك أقامت مكتبة أبوصير الملق ورشة رسم للأطفال، ونفذ قصر ثقافة ببا ورشة فنون تشكيلية بالطين الصلصال.












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