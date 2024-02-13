لقاءات توعوية بخطورة الإرهاب في نقاشات قصور الثقافة ببني سويف

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- Youm7) شهد فرع ثقافة بني سويف عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية، خلال اليومين الماضيين، المقدمة لرواد المواقع التابعة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامح وزارة الثقافة.
وعن خطورة الإرهاب قدمت عدة لقاءات منها ببيت ثقافة أهناسيا المدينة عبر لقاء أقيم بمدرسة الثانوية الفنية بعنوان "الإرهاب وانتهاك حقوق المرأة"، للشيخ سامح عبد الستار من مديرية الأوقاف ببني سويف، وتحدث عن ضرورة مكافحة الإرهاب لضمان الأمن للمواطنين وأمن البلاد وخاصة المرأة، وأوضح أن تمكين المرأة أمر ضروري لاستقرار المجتمع، وأن العنف ضد المرأة نوع من أنواع الإرهاب، ويجب توعية المرأة بمسئوليتها تجاه التكوين الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء ودمجهم في المجتمع.
وعقدت مكتبة منشأة عاصم بالتعاون مع مدرسة منشأة عاصم الاعدادية المشتركة محاضرة بعنوان "الإرهاب وخطورته" للشيخ حمزة محمد خطيب وأمام مجمع الجزيرة ببني سويف، الذي سلط الضوء خلال اللقاء حول الإرهاب الفكري مشيرا أنه يعد نوعا من أنواع العمليات الإرهابية ويمهد لأعمال العنف، مؤكدا ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتوعية الشباب بخطورته على المجتمع.
وفي سياق الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقد بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان "مخاطر الإرهاب والمخدرات"، للشيخ أيمن عبد العال تناول خلالها خطورة الارهاب والمخدرات معتبرا إياهما من أكثر الآفات التي تلحق الضرر بجميع البلدان وتعوق الاستقرار والتنمية للمجتمعات.
فيما ناقش قصر ثقافة بني سويف كتابا بعنوان "أسس مكافحة الإرهاب" تأليف فرانك بولنز ناقشه
الشيخ عمر صابر عبد الله، وعرض أهم ما جاء به الكتاب في هذا الشأن، بجانب اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل وتم خلاله مناقشة الأعمال الخاصة بالموهوبين وتصحيح ما بها من أخطاء مع الأديب محمد علام، إضافة لعرض مسرح عرائس وورشة تدوير خامات.
من ناحية أخرى شهدت عدة مواقع تابعة للفرع عددا من الفعاليات والنقاشات الأخرى حول قضايا مجتمعية، حيث عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة بعنوان "دور المرأة والفتاة في العلوم" احتفالا باليوم الدولي المرأة والفتاة في ميدان العلوم، ألقاها صلاح عتريس عضو نادي أدب الفشن، وتناول خلالها دور المرأة في المجتمع بصفة عامة، مشيرا أن المرأة تعد أساسا لإعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان.
كما شهدت مكتبة طنسا بني مالو محاضرة حول "اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة" للمحاضر أحمد عوض، الذي أكد أن الدولة تمنح الأشخاص أصحاب ذوي الهمم بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لأصحاب الهمم، وتوجيههم وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية، والمنح الدراسية.
كما عقد بيت ثقافة أبو سليم محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية"، وإعاقتها لجهود التنمية، وقدمت مكتبة النادي الرياضي عرض مسرح عرائس عن "التعاون"، كذلك أقامت مكتبة أبوصير الملق ورشة رسم للأطفال، ونفذ قصر ثقافة ببا ورشة فنون تشكيلية بالطين الصلصال.
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