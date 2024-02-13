ليلة فنية لفرقة نور الحياة فى بيت السناري بمشاركة ذوي القدرات الخاصة

MENAFN - Youm7) ينظمبيت السناريالتابع لمكتبة الإسكندرية ليلة فنية غنائية في تمام الساعة السابعة مساءً تقدمها فرقة "نور الحياة" بمجوعة من الألحان والأغاني التراثية المميزة، بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإبراز مواهبهم تحت قيادة الدكتور محسن صادق، وذلك غدا الخميس 14 فبراير.



فرقة "نور الحياة" هي فرقة فنية غنائية قدمت أكثر من 150 ليلة وجابت عدة محافظات في مصر ومنهم محافظة الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد، كما شاركت في مهرجان مسرح المواجهة وأحيت 10 ليال غنائية.

ويقع بيت السنارى في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، ويُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.

المنزل كان ملكا لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، وكانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.