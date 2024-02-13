ليلة فنية لفرقة نور الحياة فى بيت السناري بمشاركة ذوي القدرات الخاصة

(MENAFN
- Youm7) ينظم
بيت السناري
التابع لمكتبة الإسكندرية ليلة فنية غنائية في تمام الساعة السابعة مساءً تقدمها فرقة "نور الحياة" بمجوعة من الألحان والأغاني التراثية المميزة، بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإبراز مواهبهم تحت قيادة الدكتور محسن صادق، وذلك غدا الخميس 14 فبراير.
فرقة "نور الحياة" هي فرقة فنية غنائية قدمت أكثر من 150 ليلة وجابت عدة محافظات في مصر ومنهم محافظة الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد، كما شاركت في مهرجان مسرح المواجهة وأحيت 10 ليال غنائية.
ويقع بيت السنارى في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، ويُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.
المنزل كان ملكا لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، وكانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.
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