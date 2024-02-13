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التعايش الإيجابى مع العمارة ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

2/13/2024 11:34:24 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم
مكتبة القاهره الكبرى بالزمالك ندوة ثقافية بعنوان "التعايش الإيجابى مع العمارة" تحت إشراف يحيى رياض القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة، وذلك اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.



ويشارك في اللقاء المعماري الدكتور عصام صحفي الدين وتحاوره الكاتبة نجلاء حسن.



ويعد عصام صفي الدين، مؤسِّس علم العمارة الشعبية، والذي عايش قلب مصر المعماري منذ أواخر الخمسينات؛ فكان يسافر إلى مختلف الأنحاء ليرصد سماتها وتفاصيلها ويصوّرها فوتوغرافياً، ويوثّقها عن طريق الرسم اليدوي، على مدى أكثر من 60 عاماً.




جدير بالذكر أن القصر المقام فيه مكتبة القاهرة نسب إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل)، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.













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