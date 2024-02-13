التعايش الإيجابى مع العمارة ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

(MENAFN
- Youm7) تنظم
مكتبة القاهره الكبرى بالزمالك ندوة ثقافية بعنوان "التعايش الإيجابى مع العمارة" تحت إشراف يحيى رياض القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة، وذلك اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.
ويشارك في اللقاء المعماري الدكتور عصام صحفي الدين وتحاوره الكاتبة نجلاء حسن.
ويعد عصام صفي الدين، مؤسِّس علم العمارة الشعبية، والذي عايش قلب مصر المعماري منذ أواخر الخمسينات؛ فكان يسافر إلى مختلف الأنحاء ليرصد سماتها وتفاصيلها ويصوّرها فوتوغرافياً، ويوثّقها عن طريق الرسم اليدوي، على مدى أكثر من 60 عاماً.
جدير بالذكر أن القصر المقام فيه مكتبة القاهرة نسب إلى صاحبته الأميرة (سميحة) بنت السلطان (حسين كامل) أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى (إسماعيل)، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.
MENAFN13022024000132011024ID1107849164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.