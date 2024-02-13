تعرف على آخر موعد للتقدم لجائزة عبد الحميد شومان فى آدب المغامرات

MENAFN - Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن فتح باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في دورتها الـ 18 للعام 2024 في موضوع "أدب المغامرات"، وعلى الأعمال أن تكون رواية قصيرة موجهة للفئة العمرية 12-16 عامًا.

موضوع الدورة 18 من الجائزة "أدب المغامرات - الرواية"، تقوم رواية المغامرات على سلسلة من الأحداث التي تحدث خارج سياق الحياة العادية لبطل الرواية، وعادة ما تكون مصحوبة بتحديات، وغالبًا ما يرتبط ذلك بأفعال جسدية، ويتم بناء روايات المغامرات ضمن وتيرة سردية سريعة وحبكة أو حبكات متلاحقة، مع التركيز على عنصر الخطر كمحور ترتكز عليه الأحداث.



وهناك أنواع عدة لروايات المغامرات ومنها: المغامرات الخيالية، ومغامرات الخيال العلمي، والمغامرات الخارقة للطبيعة، والمغامرات التاريخية، ومغامرات النجاة من الهلاك.

تعتمد روايات أدب المغامرات الموجهة لليافعين على العديد من العناصر المشوقة مثل: الأجواء المنذرة بالخطر والترقب، ولذلك يدمج عدد من كتّاب المغامرات رواياتهم بالفكاهة بهدف التخفيف من الحالة المزاجية المتوترة التي تخلقها أجواء هذه النوع من الروايات.

وتميل الشخصيات في هذا النوع من الروايات إلى أن تكون طيبة جداً، أو شريرة جداً، وذلك بهدف دفع القارئ لرفض سلوكيات الشخصيات الشريرة والنظر إليها بوصفها تستحق العقاب على أفعالها.

وتقوم هذه الروايات على صراعات مركزية، وبتقدم السرد يظهر الكاتب الكيفية التي تم حل هذه الصراعات بها، والحل لا بد أن يركز على قدرة الشخصيات على التغلب على العوائق الجسدية والعاطفية.

ويمكن أن تشهد الشخصيات في هذا النوع من الأدب تطورًا ونموًا سريعاً أثناء مواجهتها للتحديات، ما يقدم للقرّاء دروسًا حول التصميم للتغلب على الصعوبات.

شروط التقدم لهذه الدورة



شروط التقدم لهذه الدورة، أن تكون الرواية باللغة العربية الفصيحة الميسرة، وأن تحاكي الفئة العمرية (12-16) سنة، أن يقدم عمل واحد فقط، وأن تتراوح عدد الكلمات بين 10,000-15,000 كلمة، وأن يقدم العمل بنوع الخطArial بنط 14، وآخر موعد

للتقدم للجائزة، نهاية شهر

(مارس) 2024.