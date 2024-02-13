تعرف على آخر موعد للتقدم لجائزة عبد الحميد شومان فى آدب المغامرات

(MENAFN
- Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن فتح باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في دورتها الـ 18 للعام 2024 في موضوع "أدب المغامرات"، وعلى الأعمال أن تكون رواية قصيرة موجهة للفئة العمرية 12-16 عامًا.
موضوع الدورة 18 من الجائزة "أدب المغامرات - الرواية"، تقوم رواية المغامرات على سلسلة من الأحداث التي تحدث خارج سياق الحياة العادية لبطل الرواية، وعادة ما تكون مصحوبة بتحديات، وغالبًا ما يرتبط ذلك بأفعال جسدية، ويتم بناء روايات المغامرات ضمن وتيرة سردية سريعة وحبكة أو حبكات متلاحقة، مع التركيز على عنصر الخطر كمحور ترتكز عليه الأحداث.
وهناك أنواع عدة لروايات المغامرات ومنها: المغامرات الخيالية، ومغامرات الخيال العلمي، والمغامرات الخارقة للطبيعة، والمغامرات التاريخية، ومغامرات النجاة من الهلاك.
تعتمد روايات أدب المغامرات الموجهة لليافعين على العديد من العناصر المشوقة مثل: الأجواء المنذرة بالخطر والترقب، ولذلك يدمج عدد من كتّاب المغامرات رواياتهم بالفكاهة بهدف التخفيف من الحالة المزاجية المتوترة التي تخلقها أجواء هذه النوع من الروايات.
وتميل الشخصيات في هذا النوع من الروايات إلى أن تكون طيبة جداً، أو شريرة جداً، وذلك بهدف دفع القارئ لرفض سلوكيات الشخصيات الشريرة والنظر إليها بوصفها تستحق العقاب على أفعالها.
وتقوم هذه الروايات على صراعات مركزية، وبتقدم السرد يظهر الكاتب الكيفية التي تم حل هذه الصراعات بها، والحل لا بد أن يركز على قدرة الشخصيات على التغلب على العوائق الجسدية والعاطفية.
ويمكن أن تشهد الشخصيات في هذا النوع من الأدب تطورًا ونموًا سريعاً أثناء مواجهتها للتحديات، ما يقدم للقرّاء دروسًا حول التصميم للتغلب على الصعوبات.
شروط التقدم لهذه الدورة
شروط التقدم لهذه الدورة، أن تكون الرواية باللغة العربية الفصيحة الميسرة، وأن تحاكي الفئة العمرية (12-16) سنة، أن يقدم عمل واحد فقط، وأن تتراوح عدد الكلمات بين 10,000-15,000 كلمة، وأن يقدم العمل بنوع الخطArial بنط 14، وآخر موعد
للتقدم للجائزة، نهاية شهر
(مارس) 2024.
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