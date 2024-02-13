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العلماء يتعرفون على جزيئات الماء على الكويكبات لأول مرة

2/13/2024 11:34:20 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء معهد الأبحاث الجنوبي الغربي، لأول مرة، جزيئات الماء على سطح كويكب، حيث بحث العلماء أربعة كويكبات غنية بالسيليكات باستخدام أداة FORCAST لعزل التوقيعات الطيفية للأشعة تحت الحمراء المتوسطة، التي تشير إلى وجود الماء الجزيئي على اثنين منها.



ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإنه باستخدام بيانات من مرصد الستراتوسفير المتقاعد لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي، توصل العلماء لهذا الاكتشاف.





وقالت الدكتورة أنيسيا أريدوندو الباحثة الرئيسية لورقة بحثية في مجلة Planetary Science Journal حول هذا الاكتشاف: "الكويكبات هي بقايا من عملية تكوين الكواكب، لذا فإن تركيباتها تختلف اعتمادًا على مكان تشكلها في السديم الشمسي"، مضيفة "من الأمور ذات الأهمية الخاصة توزيع المياه على الكويكبات، لأن ذلك يمكن أن يسلط الضوء على كيفية توصيل المياه إلى الأرض."





تتشكل الكويكبات السيليكاتية اللامائية أو الجافة بالقرب من الشمس بينما تتجمع المواد الجليدية بعيدًا، وإن فهم موقع الكويكبات وتركيباتها يخبرنا كيف توزعت المواد الموجودة في السديم الشمسي وتطورت منذ تكوينها.





سيوفر توزيع المياه في نظامنا الشمسي معرفة لتوزيع المياه في الأنظمة الشمسية الأخرى، ولأن الماء ضروري لجميع أشكال الحياة على الأرض، فسيقودنا إلى البحث عن الحياة المحتملة، سواء في نظامنا الشمسي أو خارجه.





وأوضحت أريدوندو: "لقد اكتشفنا ميزة تنسب بشكل لا لبس فيه إلى الماء الجزيئي على الكويكبات إيريس وماساليا، واستندنا في بحثنا إلى نجاح الفريق الذي عثر على الماء الجزيئي على سطح القمر المضاء بنور الشمس، واعتقدنا أنه يمكننا استخدام SOFIA للعثور على هذا التوقيع الطيفي على الأجسام الأخرى."





وأكدت أريدوندو: "استناداً إلى قوة نطاق السمات الطيفية، فإن وفرة المياه على الكويكب تتوافق مع وفرة الماء على القمر المضاء بنور الشمس، وبالمثل، على الكويكبات، يمكن أن يرتبط الماء أيضًا بالمعادن".












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