هل ينجح إيلون ماسك في توطين مليون شخص على المريخ.. تقرير يجيب

MENAFN - Youm7) أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركةلمنصة Xعن مهمة جريئة لإنشاء مستعمرة بشرية على المريخ بهدف نقل مليون شخص إلى الكوكب الأحمر، وفي إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي علي منصةX ، سلط ماسك الضوء على ضرورة هذا المسعى، مشيرًا إلى أن بقاء الحضارة يعتمد على قدرة البشرية على التوسع خارج الأرض، وفقاً لموقع indiatoday.

يعتمد ماسك

في طموحاته على قدرات صاروخ

Starship

المتطور من SpaceX مؤكدًا أن الرحلات المستقبلية إلى المريخ ستكون روتينية مثل الرحلات الداخلية، يتصور ماسك مستقبلًا حيث لا يكون استعمار المريخ ممكنًا فحسب، بل في متناول الجماهير.

في حين أن تطلعات ماسك للتسوية كانت طويلة الأمد، إلا أن بيانه الأخير يشير إلى زيادة الإلحاح والالتزام بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن الجدير بالذكر أنه يتوقع وصول بعثات المركبة الفضائية إلى القمر في غضون خمس سنوات فقط، مما يعرض الوتيرة السريعة لتقدم SpaceX

في تكنولوجيا السفر إلى الفضاء، ومع Crew Dragon

من

SpaceX، يريد أن يأخذ الناس إلى الفضاء أبعد من أي وقت مضى، ولكن " ماسك " يعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، وسيتطلب إنشاء حضارة جديدة تمامًا على المريخ الكثير من العمل والأفكار الذكية، ولقد تحدث أيضًا عن بناء قاعدة على القمر، حيث يعتقد ماسك أن البشر يجب أن يعيشوا على كواكب أخرى وأن يستكشفوا الكون.

مع الاعتراف بإمكانية الاستكشاف خارج محطة الفضاء الدولية، يظل ماسك يركز على الأهداف المباشرة للمستوطنات القمرية والمريخية، وتأتي شركة ماسك لاستكشاف الفضاء، SpaceX، في طليعة هذه الخطط الطموحة، لقد توقع سابقًا أن صاروخ Starship

الضخم الذي طورته شركة SpaceX يمكنه القيام بمهمة غير مأهولة إلى المريخ خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ويعد هذا الصاروخ جزءًا لا يتجزأ من رؤية ماسك الأوسع لجعل السفر بين الكواكب حقيقة واقعة.