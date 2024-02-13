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مستوحى من Visionos.. نظام التشغيل Ios 18 سيغير شكل هواتف أيفون بالكامل

2/13/2024 11:34:20 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يصل نظام التشغيل iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام مع إصلاح مرئي شامل لواجهة المستخدم (UI)، وفقًا لتقرير حديث، ومن المتوقع أن يصل التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل لأجهزة iPhone وiPad في النصف الثاني من عام 2024 إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة المضمنة في النظام والمساعد الصوتي Siri الخاص بالشركة، حيث أشار تقرير حديث إلى أن iOS 18 قد يكون تحديث شركة أبل أكبر تحديث لنظام التشغيل المحمول منذ عدة سنوات.





ويزعم تقرير gadgets360، نقلا عن
مصادر مجهولة أن شركة Apple ستعيد تصميم أجزاء من نظام التشغيل iOS لتبدو مثل VisionOS - نظام تشغيل الشركة لجهاز Apple Vision Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويتميز VisionOS بالعديد من عناصر واجهة المستخدم الشفافة إلى جانب تأثير التمويه، ويعمل على أول "كمبيوتر مكاني" من Apple ويتيح للمستخدمين عرض المحتوى في وضعي الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).





وتخطط شركة آبل لتحديث أجزاء من نظام التشغيل مثل التطبيقات المدمجة مثل Safari، بالإضافة إلى قوائم النظام والنوافذ المنبثقة بتصميم جديد مستوحى من VisionOS، وفقًا للتقرير، الذي يعتبر المؤشر الأول للتغييرات القادمة، وقد تمت إضافته إلى تطبيق Apple TV+ مع تحديث tvOS 17.2.





كما قام صانع iPhone بتحديث تطبيق بث المحتوى الذي يحمل اسمه لـ Apple TV إلى tvOS 17.2 في ديسمبر 2023، ووفر التحديث قائمة شريط جانبي شفافة جديدة تتميز بعناصر تصميم مشابهة لنظام VisionOS، ويدعي التقرير أن الشركة ستطرح نفس تصميم القائمة لنظام iPadOS في وقت لاحق من هذا العام.





وفى حين أن المنشور لا يتمتع بسجل جيد فيما يتعلق بتسريب معلومات دقيقة تتعلق بمنتجات أو برامج أبل القادمة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن أبل تعمل على تحديث رئيسي لنظام iOS، وادعى مارك جورمان من بلومبرج أيضًا أن iOS 18 سيكون أكبر تحديث للشركة لنظام التشغيل المحمول الخاص بها منذ عدة سنوات، وبحسب ما ورد تعمل الشركة على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي سيتم دمجها في نظام التشغيل القادم.





لم تصدر Apple بعد أي إعلانات تتعلق بتحديثات برامجها القادمة، ونظرًا لسرية الشركة حول منتجاتها وبرامجها، يمكننا أن نتوقع معرفة أن iOS 18 سيبدو كما هو في يونيو في WWDC 2024، وذلك عندما تعرض الشركة عادةً تحديثات البرامج القادمة لأجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch، إلى جانب بيئة تطوير Xcode الخاصة بها.












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