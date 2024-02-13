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خطوة بخطوة.. طريقة استخدام Gemini AI كمساعد افتراضى على هواتف Android

2/13/2024 11:34:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعادت Google تسمية برنامج Bard chatbot الخاص بها إلى Gemini وأطلقت تطبيق Gemini الجديد لمستخدمي Android، حيث يتيح تطبيق Gemini للمستخدمين الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي وجعله مساعدهم الافتراضي على هواتفهم، وهذا يعني أن Gemini سيجيب على أسئلتهم عندما يقولون "مرحبًا Google" أو عندما يضغطون لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية.



قامت Google أيضًا بدمج جميع ميزات Duet AI في Google Workspace تحت العلامة التجارية Gemini، وعلاوة على ذلك، فقد جعلت Gemini Urtla 1.0 - نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وقوة - متاحًا للجمهور.



فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية استخدام تطبيق Google Gemini الجديد على هواتف Android.



كيفية استخدام تطبيق Google Gemini على نظام Android

الخطوة 1: انتقل إلى متجر Google Play على هاتفك.



الخطوة 2: اكتب Google Gemini في شريط البحث وابحث عن التطبيق.



الخطوة 3: اضغط على زر التثبيت بجوار أيقونة التطبيق.



الخطوة 4: انتظر حتى يتم تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك.



يمكنك الآن استكشاف ميزات تطبيق Gemini، للبدء في استخدامه:



الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق Gemini.

الخطوة 2: اضغط على البدء.

الخطوة 3: اقرأ المعلومات حول كيف يمكن أن يساعدك Gemini وانقر على المزيد. ثم اضغط على أوافق على الشاشة التالية.

الخطوة 4: يمكن لـ Gemini مساعدتك في مهام مختلفة، مثل إنشاء محتوى أو تعلم مهارات جديدة أو تبسيط استخدام هاتفك. يمكنك استخدام إدخال الصوت أو النص أو الصورة لطلب المساعدة من Gemini. أدخل استفسارك في المربع الذي يشير إلى كتابة صورة أو التحدث إليها أو مشاركتها، ثم انقر فوق أيقونة البريد. يمكنك أيضًا اختيار اقتراح من أعلى التطبيق.



الخطوة 5: لإجراء المزيد من الاستعلامات، كرر الخطوة 4.

الخطوة 6: يمكنك رؤية استفساراتك وردودك السابقة في قسم الدردشات في منتصف التطبيق.



وفي الوقت نفسه، إذا كنت تريد أن تجعل Gemini مساعدك الرقمي الافتراضي، فيمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:



الخطوة 1: في تطبيق Gemini، اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

الخطوة 2: ثم اضغط على الإعدادات.

الخطوة 3: اضغط على المساعدين الرقميين من جوجل.

الخطوة 4: اضغط على Gemini لتعيينه كمساعدك الرقمي الافتراضي.

الخطوة 5: إذا كنت تريد العودة إلى Google Assistant، فاتبع نفس الخطوات وانقر على Google Assistant بدلاً من ذلك.



وفي الوقت نفسه، تطرح Google تطبيق Gemini على مراحل، وبعد إطلاقه الأولي في الولايات المتحدة، أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من Google، Gemini، متاحًا الآن في مناطق محددة عبر أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وكندا.

وبينما لم تكشف الشركة عن موعد محدد للإطلاق العالمي الكامل، سيتم إبلاغ المستخدمين من خلال القنوات الرسمية. بمجرد أن يصبح التطبيق الجديد جاهزًا، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات أدناه لتنزيله واستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل.












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