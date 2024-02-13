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كيفية إلغاء تثبيت التطبيقات فى نظام التشغيل Macos

2/13/2024 11:34:20 PM
(MENAFN- Youm7) قد قمت بتنزيل تطبيق جديد مثير لأنك اعتقدت أنه قد يكون ممتعًا ومفيدًا ولكنك لم تنته من استخدامه، أو ظهر شيء أفضل، أو أنك شعرت بالملل وحان الوقت لكى يذهب.



لا تخف أبدًا، فإلغاء تثبيت أحد التطبيقات من macOS هي عملية بسيطة تستغرق بضع ثوانٍ فقط.



تختلف العملية قليلاً بالنسبة للتطبيقات التي قمت بتنزيلها من الإنترنت وتلك التي حصلت عليها من متجر التطبيقات.



وإليك كيفية تنظيف كليهما.



أسهل طريقة لإلغاء تثبيت التطبيقات



لإلغاء تثبيت التطبيقات التي حصلت عليها من App Store ، ستحتاج إلى استخدام Launchpad.



1 اضغط على أيقونة Launchpad الموجودة على الرصيف (وهي عبارة عن مربع به تسعة مربعات صغيرة).



2 اضغط مع الاستمرار على أي تطبيق حتى تبدأ جميع الرموز في الاهتزاز.



3 ابحث عن البرنامج الذي تريد حذفه، ثم اضغط على زر الحذف (يبدو على شكل علامة X).





إذا كان التطبيق الذي تريد حذفه لا يحتوي على زر حذف، فلا يمكن إزالة هذا التطبيق باستخدام Launchpad، وإذا كان الأمر كذلك، فاتبع الخطوات أدناه.



الطريقة الثانية لإلغاء تثبيت التطبيقات



لا تسمح لك بعض التطبيقات بإلغاء تثبيتها باستخدام Launchpad، وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى استخدام Finder للتخلص منها.



1 اضغط على أيقونة Finder في شريط الإرساء الخاص بك (وهو المربع الأزرق ذو الوجه المبتسم).



2 اضغط فوق التطبيقات على الجانب الأيسر من النافذة.






3 حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.



4 اسحب التطبيق إلى سلة المهملات في قفص الاتهام الخاص بك. (إذا كان التطبيق موجودًا في مجلد، فافتح المجلد أولاً لمعرفة ما إذا كانت هناك أداة إلغاء التثبيت.) و يمكنك أيضًا الضغط بزر الماوس الأيمن على الأيقونة وتحديد نقل إلى سلة المهملات .



بمجرد وصول التطبيق إلى سلة المهملات، تكون قد انتهيت، وإذا كنت تريد التخلص منها حقًا (وليس هناك أي شيء آخر في سلة المهملات قد تحتاجه في المستقبل)، فما عليك سوى الضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة سلة المهملات وتحديد إفراغ سلة المهملات .












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